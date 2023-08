Koröshi, originalidad de diseños de chaquetas mujer

La próxima temporada otoño invierno es la oportunidad de renovar el armario con propuestas originales, llenas de estilo y distinción. Desde Barcelona, con envíos a todo el mercado europeo, la firma de ropa, calzado y accesorios

Koröshi brillará con colores y diseños de chaquetas de mujer en diferentes estilos, con la calidad y la versatilidad a la que esta marca sostenible tiene acostumbrada a su clientela desde su fundación, en 2001. El sello de Koröshi se caracteriza por presentar diseños únicos que no siguen corriente alguna, sino que representan una filosofía de creatividad y dinamismo.

Diversidad y calidad Al ingresar en la tienda online, los usuarios encontrarán una plataforma de ventas intuitiva, con armonía visual, que guiará a los clientes a través de un catálogo organizado para que las compras sean fáciles y seguras. Un equipo de profesionales de diferentes nacionalidades, conformado por mujeres en 85 % demuestra cada día que no se necesita posicionarse en las pasarelas para conectar con los consumidores.

La calidad de cada prenda Koröshi es el símbolo de sostenibilidad que desea difundir la marca. Más allá de la moda del green wash, el objetivo de la firma se basa en ofrecer productos para que el comprador consuma ropa duradera que se sienta cómoda y sea versátil en la creación de outfits para toda ocasión.

En la categoría de Chaquetas y Abrigos de Mujer, la marca dispone decenas de modelos para todos los estilos y edades que harán sentir a las mujeres muy cómodas y bien vestidas. Las infaltables chaquetas cazadoras vaqueras en denim en diferentes tonos de azul, con bordados en diversos diseños, se encuentran entre las preferidas de quienes elijan un look casual y elegante.

El cuero sintético es otro material que protagoniza el catálogo de Koröshi, con modelos como el de la chaqueta cazadora con cuello Mao, a la venta en los clásicos negro, gris o marrón, así como en colores vibrantes, entre los que destacan rojo, verde, turquesa, morado, crema y muchos más, para no dejar a nadie indiferentes. Otras propuestas de chaquetas y abrigos de mujer son las chaquetas tipo parka, largas o cortas, con capucha desmontable, algunas con detalles bordados. Para estilos más bohemios se pueden encontrar las chaquetas de manga larga fluida con detalles florales o estampados multicolor, además de piezas con tachas, parches o detalles en hombros.

Atención internacional Koröshi ofrece su stock para España y toda Europa, con envíos gratuitos a Península, las Islas Baleares y Portugal en compras superiores a 50 euros. En la sección de envíos de la tienda online, los clientes pueden consultar los costes de despacho a domicilio en cada país o zona.

Además, cabe destacar la diversidad de localizaciones de sus tiendas presenciales, tanto las abiertas como las de futura apertura:

en el Centro Comercial Diagonal Mar y Carrer Pelai (Barcelona), en Carrer del Carme (Lleida) y por último en Calle del Carmen (Madrid).

La misión de esta firma revolucionaria es, tal como lo indican sus líderes en la página web: “Llevar la moda hasta un lugar más elevado”, con propuestas que salen de lo común y transmiten la buena energía con la que se elabora cada pieza.