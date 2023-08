Servicios de pentesting, hacking, cursos y másteres de seguridad informática de la mano de Hack by Security

En plena era digital, la ciberseguridad se ha convertido en el principal desafío de las empresas modernas, las cuales constantemente se encuentran bajo amenaza. La vulnerabilidad informática puede ser muy peligrosa y tener serias consecuencias si no se toman a tiempo las medidas necesarias. Esto ha causado que los profesionales en ciberseguridad, concretamente en áreas como hacking o pentesting sean cada vez más demandados, representando una interesante oportunidad laboral para muchas personas. Hack by Security es una compañía destacada en ofrecer no solamente servicios de ciberseguridad, sino también de proporcionar formación especializada a quienes desean convertirse en profesionales en seguridad informática.

Formación especializada en hacking En términos generales, el hacking es definido como un conjunto de técnicas que son utilizadas con el fin de acceder a un sistema informático, vulnerando así las medidas de seguridad que originalmente tenía establecidas. Por lo general, este término se asocia con algo ilícito. Y en efecto, esto es ampliamente utilizado con fines ilegales. Pero lo cierto, es que el hacking también puede ser utilizado como herramienta para detectar vulnerabilidades en un sistema y de esta manera fortalecer la ciberseguridad. La firma Hack by Security ofrece diversos cursos de seguridad informatica y hacking de su catálogo, que no es poco.

Entre ellos, se destaca el curso de seguridad informática ofensiva, que busca que el alumno aprenda los conocimientos y habilidades necesarias para, por ejemplo, realizar auditorías de seguridad informática o pruebas de penetración (pentesting). En otras palabras, a desempeñar un puesto como hacker ético. Otro curso estrella es el Curso de Seguridad y Creacion de Exploits en el cual el estudiante aprenderá a realizar tareas de depuración, así como los procesos para la creación de códigos maliciosos, conocidos también como exploits. Como se puede ver, se tiene desde Ciberinteligencia, Hacking, Forensia, Hardening...

Características de la formación Ambos cursos se están ofreciendo en modalidad online, lo que facilita en gran medida que más personas puedan tener acceso a la formación. Los cursos incluyen masterclass online en directo, impartida por un experto en el área entre los que destaca Pablo González, Angel Núñez, Rafael Garcia, Miguel Ángel Martín Peña, entre otros. Además de eso, incluye material audiovisual, ejercicios, prácticas, mentorías con los docentes mediante plataforma de MyPublicInbox, libro y VBooks de 0xWORD...

Los cursos son un 70 % práctico, ya que como indican desde la propia firma, como mejor se aprende es rompiendo y practicando. Todo ello acompañado de los mejores docentes para que puedas certificarte con Hack by Security.

Para conocer más detalles sobre estas formaciones, así como los requisitos necesarios para acceder a ellas, en su sitio web se encuentra toda la información al respecto. Por último, hay que destacar que además de las formaciones, Hack by Security también ofrece servicios de pentesting, para cualquier compañía que busque fortalecer su ciberseguridad, siendo esta empresa galardonada en los premios OpenAdwars 2023 como la mejor empresa de CIberseguridad del año.