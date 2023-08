La apuesta por la educación bilingüe y de calidad del Colegio Sagrado Corazón de Nervión de Sevilla

El Colegio Sagrado Corazón de Nervión de Sevilla es un colegio que destaca por su dedicación a la excelencia académica y su énfasis en impartir una enseñanza de calidad desde edades tempranas.

Como un centro bilingüe reconocido, su alto nivel de inglés es una de sus características más destacadas. Desde los 3 años, los pequeños alumnos tienen la oportunidad de sumergirse en un entorno enriquecedor, donde el inglés es una parte esencial de su aprendizaje. La apuesta por la enseñanza bilingüe se refleja en diversas actividades, como la proyección de películas en inglés, lo que no solo fortalece sus habilidades lingüísticas, sino que también les permite sumergirse en la cultura anglosajona.

Además, el Colegio Sagrado Corazón de Nervión ofrece extraescolares bilingües de manera gratuita, proporcionando oportunidades adicionales para practicar y perfeccionar el idioma. Estas actividades complementarias fomentan el desarrollo integral de los estudiantes, al tiempo que les brindan un espacio para divertirse y socializar en un ambiente educativo.

El método Callen es una de las piedras angulares del enfoque pedagógico del colegio. Esta metodología se centra en el desarrollo de las habilidades comunicativas del estudiante, garantizando que puedan expresarse en inglés con fluidez y confianza. La combinación de este método con el alto nivel de inglés del colegio ha dado como resultado un impresionante 100% de aprobados en los exámenes de Cambridge y Trinity de los alumnos presentados.

Sin embargo, el Colegio Sagrado Corazón de Nervión no se limita a la enseñanza del inglés; también se enfoca en la educación en valores. Los estudiantes son alentados a desarrollar una sólida base ética y moral, lo que les prepara para ser ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad.

En resumen, el Colegio Sagrado Corazón de Nervión en Sevilla se destaca por su enfoque en la educación bilingüe y de calidad, desde una edad temprana hasta niveles más avanzados. Su compromiso con el desarrollo integral de los estudiantes, su metodología innovadora y su alto índice de aprobados en exámenes internacionales son evidencia de su dedicación para brindar una educación excepcional. Además, su énfasis en la educación en valores asegura que los jóvenes egresados sean no solo competentes lingüísticamente, sino también ciudadanos ejemplares y conscientes de su entorno. El Colegio Sagrado Corazón de Nervión en Sevilla es, sin duda, una institución educativa que merece reconocimiento y admiración en el ámbito educativo.