Optimizar la gestión de documentos y ofimática con Caltico

Los programas ofimáticos son esenciales para el procesamiento de información, gestión de procesos, mejora de la comunicación interna, ahorro de costes y, en general, para fortalecer el desempeño operativo.

En este contexto, la destacada consultora Caltico, con sede en Madrid, reúne todos los servicios informáticos y tecnológicos de Microsoft Office 365 y Azure, como bases de datos avanzadas, hojas de cálculo, aplicaciones de mensajería instantánea, programas para presentaciones, CRM y software de proyectos, con el fin de garantizar el cumplimiento de las misiones corporativas de manera eficiente.

Herramientas de apoyo Caltico ha sido reconocido como uno de los partners de Microsoft más importantes en la búsqueda de soluciones organizacionales cloud (en la nube). Específicamente, los programas ofimáticos han posibilitado las colaboraciones en tiempo real y las dinámicas de interacción en los flujos de trabajo con información exacta.

Uno de ellos es Office 365, que agrupa los principales formatos para negocios, con las últimas versiones de Word, Excel, Power Point, Outlook y otras aplicaciones funcionales de desarrollo web, para compartir documentos y efectuar reuniones, como Teams, SharePoint, Planner o Stream.

Es importante mencionar que Microsoft no hace copias de seguridad, por lo que Caltico ofrece asistencia backup de información para cualquier compañía.

Por su parte, Azure es uno de los líderes de infraestructura cloud pública, con PaaS (Platform as a Service) que permite crear aplicaciones personalizadas en línea y automatización del ciclo completo; y laaS (Infrastructure as a Service) para realizar tareas más generalizadas o especializadas. Este funciona mediante el modelo de alquiler de un espacio de TI. Es decir, únicamente se paga por los recursos que se utilicen y todo es administrado por Caltico.

En cuanto a gestión documental y de contenidos se refiere, SharePoint es el espacio más ágil y sencillo con acceso por navegador, en el que se pueden reemplazar carpetas compartidas en PC u otros dispositivos; asimismo, realizar publicaciones solo para empleados en la intranet y generar contenido en la categoría para leads o prospectos y proveedores.

En general, Caltico acompaña las necesidades de cada compañía, con el fin de implementar el programa ofimático adecuado, en servidores propios o en modo hosting, que más se adapte a los requerimientos internos y de mercadeo.

CRM Relación con clientes Entre los grandes valores agregados de Caltico está Dynamics CRM, el software de centralización de datos referente a clientes, contactos, oportunidades de proyectos, etc. Esta plataforma presenta un repositorio global en el que se genera toda la actividad comercial, con módulos como ventas (correo, citas, llamadas), mercadeo (creación de campañas y nuevos productos) y atención al cliente (control de incidencias y asistencia).