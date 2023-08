Crear una web estratégica de la mano de Ideando Azul

En sus inicios, las páginas web surgieron como un diseño estático donde las imágenes eran las protagonistas.

No obstante, en el año 2002, aparecieron los blogs y con ellos, más herramientas que no solo se enfocaban en el diseño estético, sino en la usabilidad del sitio. En la actualidad, este avance se tradujo en las páginas web estratégica. Para las corporaciones, la transformación digital es un paso necesario que permite mantenerse activos en el mercado. Por esta razón, se recomienda acudir a profesionales del diseño web como Ideando Azul.

Las principales diferencias entre una web corporativa tradicional y una web estratégica Una página web corporativa se realiza con el objetivo de exponer información de la empresa. De esta manera, todos los usuarios, clientes o visitas casuales pueden saber todo sobre el funcionamiento y servicios de una compañía. Con ella, se logra tener presencia en internet, ya que es similar a una carta de presentación. Por esta razón, suele diseñarse de forma estática con los colores y logos de la empresa, así puede diferenciarse del resto.

A diferencia de una web corporativa tradicional, la web estratégica tiene un diseño dinámico, está hecha no solo para ofrecer información valiosa, sino para vender las 24 horas del día. Por esta razón, ofrece diferentes opciones para captar seguidores y compradores. Su composición se basa en fotografías profesionales, mensajes persuasivos, embudos de captación y optimización SEO. Cada uno de los elementos es planificado, ya que la posición, los colores y las palabras deben convencer a los usuarios de comprar, invertir o suscribirse en la página de la empresa.

¿Cuál es la estructura de una web estratégica? Para que una web sea estratégica es necesario que tenga cierta estructura y elementos. En primer lugar, debe tener una "Home", esta sección es la portada y la que lleva el dominio del sitio. En ella, se debe dejar en claro de qué trata el negocio, qué ofrece y a quién va dirigido. La segunda sección más visitada en una web es "Acerca de", ya que ofrece información sobre el equipo o personas involucradas en la empresa.

La tercera sección es la de "Servicios", donde el usuario podrá ver qué le interesa y a su vez comprar de manera fácil y segura. La web también debe incluir una página con toda la información de contacto, una para testimonios y finalmente un blog.

Adicional a esto, debe contar con elementos que permitan captar clientes. Uno de ellos son los "pop up" o ventanas emergentes que ofrecen algún servicio o producto gratuito. La cabecera y el footer estratégico (ubicados arriba y abajo de la web) permiten mostrar llamadas de atención que incentiven la compra y los botones de compartir ayudan a publicitar la web.

Para tener todos estos elementos en un sitio en internet es necesario acudir a profesionales del área como Ideando Azul. A través de la unión de conocimientos de sus creadores, Maca y Iago, la empresa ofrece soluciones creativas y actualizadas para diversos clientes.