Una excursión la mar de rica

Escribo esta carta al D¡director con la esperanza de que él la lea:

Dos compañeros y yo queríamos hacer el ibón Blanco de Literola en Benasque. Al aparcar el coche, uno de ellos me pide que le lleve unas cangrejeras. Yo las metí en mi mochila y las olvidé. Al llegar al ibón, nos sentamos para comer y al abrir la mochila, vi las cangrejeras de mi compañero. Le pregunto qué objeto tenía traer las zapatillas y me contesta que las trajo por si teníamos que cruzar algún riachuelo. A lo que yo, indignado, le contesté que a la montaña cada uno sube lo suyo. En otra excursión tuve otro enfrentamiento parecido con él y ya corté las relaciones. En otra excursión subí con un amigo común y éste me dijo que ese chaval le comentó lo sucedido con los cangrejales. Pero el tiro le salió por la culata porque éste me dio la razón a mí. Yo supongo que, para el dueño de las cangrejeras, que otro subiera a la montaña con ese peso y volumen debía de ser algo normal. Creo que este incidente tiene muchas lecturas.

Verán: uno de ellos es nuestro dudoso concepto de lo que es normal, otro es nuestro subjetivo concepto del bien y del mal, otro que cuando queremos desprestigiar a alguien se nos puede volver la tortilla, otro habla del egoísmo, otro señala a la poca fiabilidad de nuestro criterio, otro apunta al hecho de traer algo a la montaña por si las moscas, pedirle al compañero que lo suba, que no le de vergüenza y que ése intente desprestigiar al compañero contándoselo, matizádamente, a un amigo común.

¿No le parece rica la anécdota? Seguro que se le podría sacar más lecturas al asunto, pero eso lo dejaré a su imaginación. ¡Ya me contará!