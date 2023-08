El libro 'Quiero y puedo ser escritor' dice cómo lograr ser escritor

El sueño de muchas personas que, sin embargo, se enfrentan a miedos y dudas narrativas, es escribir un libro.

Para ellos y aquellas personas que deseen saber cómo ser escritor, la coach literaria Gina Peña ha lanzado Quiero y puedo ser escritor.

Escribir un libro con relatos de ficción, historias autobiográficas, de autoayuda o de investigación es una meta que infunde temor entre quienes no son escritores. Pensando en ellos, la autora reunió en este libro teoría práctica, guías y consejos de muchos autores consagrados que facilitan perder el miedo e iniciarse en la escritura como oficio.

La formación de Gina Peña Gina Peña estudió una carrera profesional administrativa, dedicándose durante tres décadas al sector de la publicidad y la mercadotecnia. A la par, participó durante más de veinte años en talleres de escritura creativa que le han permitido ejercer su pasión y publicar cinco libros, además de acompañar a otros escritores a alcanzar sus metas literarias. Esto la impulsó a estudiar una nueva carrera universitaria, esta vez enfocándose en Lengua y Literatura, lo cual le brindó lo necesario para, en la actualidad, dedicarse a escribir y asesorar a aquellos que se inicien como escritores y se encuentren en busca de una guía literaria.

Escribir es muy terapéutico Escribir relaja, ayuda al autoconocimiento y sobre todo, brinda enormes satisfacciones. Sin embargo, más allá del deseo de compartir pensamientos, conocimientos, experiencias de vida o historias imaginarias, escribir un libro requiere de disciplina y pasión. Un libro es una excelente oportunidad para dejar un legado que perdurará y resistirá al paso del tiempo, además de ser una manera de ayudar a otros, ya sea desde el lado del conocimiento académico o desde el entretenimiento. Sin embargo, no se necesita un motivo específico para querer escribir, sino simplemente poseer la pasión y la afición necesarias para embarcarse en el oficio de la escritura.

Para todos aquellos que sueñen con escribir un libro o ya lo hayan hecho, pero sientan que carecen de las bases narrativas necesarias, Gina Peña ha redactado Quiero y puedo ser escritor, de venta en Amazon. Este libro ofrece una guía detallada con respuestas a las dudas narrativas de los escritores en formación, sin importar el género del proyecto a redactarse. Quiero y puedo ser escritor fue creado con el objetivo de ayudar a otros escritores a alcanzar sus metas literarias, proveyéndoles la teoría y la práctica necesarias. Entre ellas, se incluyen principios y estructuras para contar mejor las historias, recursos para el desarrollo de personajes, mantener el ritmo de la historia y material útil para desarrollar ideas y convertirlas en libro.

Por su contenido, práctico y sencillo, Quiero y puedo ser escritor se transforma en una opción ideal para aquellas personas que no solo quieren sino que pueden escribir un libro.