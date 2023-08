Spherika explica cuáles son las propiedades de las huevas de salmón

Las huevas de salmón, ikura o caviar rojo son un alimento muy apreciado por los paladares más selectivos, las cuales se caracterizan por su color naranja intenso y por su peculiar sabor.

Este producto se consigue en el mercado en dos presentaciones: pasteurizados y en envases de vidrio. Aunque muchos lo consumen por su saber sin igual, hay quienes lo adquieren por todas sus propiedades nutricionales. Quienes se pregunten dónde adquirir este tipo de huevas deben saber que una de las alternativas es la empresa española Pescaviar, creadora de la marca Spherika. Esta compañía destaca por su trayectoria de más de 25 años y por su presencia internacional en más de 20 países del mundo.

Propiedades de las huevas de salmón Las huevas de salmón son indiscutiblemente un alimento sofisticado que puede tanto comerse en cualquier momento del día o como en ocasiones especiales para sorprender a los invitados. Sin embargo, más allá de su sabor excepcional, ofrece muchas ventajas a quienes lo consumen.

Las huevas se consideran muy beneficiosas por ser una fuente de vitaminas y proteínas. Entre las vitaminas que contienen se encuentran la A, B, C, D y E. En este sentido, la vitamina B, por ejemplo, es una gran aliada para el buen funcionamiento del sistema nervioso y para una óptima salud cardiovascular. Además, algo muy relevante es que ayuda a absorber la glucosa.

Por su parte, la vitamina E es ideal para prevenir el envejecimiento de las células y la C para combatir los radicales libres y para evitar el desarrollo de enfermedades crónicas como el cáncer. El alimento en cuestión también contiene minerales como el selenio y el fósforo y ácidos grasos como el Omega3.

En todos los países del mundo se ha hecho muy popular el consumo de caviar rojo ya sea como aperitivo o como acompañante de las tostadas. Asimismo, este alimento es muy valorado en la cocina japonesa, pues es un imprescindible en platos como el sushi.

Ikura de la marca Spherika La empresa Pescaviar pone a disposición de los consumidores su ikura de la marca Spherika. Este producto se puede adquirir de forma online en envases de vidrio.

Las personas que deseen sacarle máximo provecho a las huevas de salmón y no limitarse al consumo tradicional, pueden acceder a la página web de Spherika, donde brindan una diversidad de recetas que se adaptan a todo tipo de gustos.

Cabe destacar que los productos de la marca Pescaviar se pueden encontrar en los supermercados más importantes, así como también en restaurantes, hoteles y tiendas gourmet de España y otros países del mundo.