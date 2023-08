Los expertos de Acierta Eficiencia y la Aerotermia, una opción de climatización sostenible

Garantizar la sostenibilidad del consumo energético en el hogar o la oficina asegura tanto beneficios económicos, como un aporte al cuidado del medioambiente.

En materia de climatización, la instalación de aerotermia es la opción más eficiente para tener calefacción, refrigeración y agua caliente durante todo el año, obteniendo una baja considerable en el consumo de luz y gas. En España, la empresa Acierta Eficiencia ofrece servicios de instalación de aerotermia de máxima calidad, así como otras propuestas para que sus clientes procuren logren un bienestar sostenible.

Asesoría personalizada La eficiencia de la aerotermia se debe a que los equipos extraen la energía contenida en el aire del exterior para activar el ajuste de temperatura en el ambiente y distribuir agua caliente sanitaria, apta para el consumo humano. Los profesionales de Acierta Eficiencia se dedican a estudiar cada lugar para instalar soluciones de climatización personalizadas con tecnología avanzada en este tipo de tecnología limpia, tomando en cuenta factores como el tamaño de los espacios, los hábitos de consumo, la proyección de los rayos solares y muchos más.

Particulares, comunidades de propietarios y pymes reducirán sus facturas de servicios con estas soluciones que brindan múltiples ventajas en cuanto a confort del inmueble y preservación de los recursos del planeta, ya que la aerotermia es una solución de la ciencia y la ingeniería para frenar el gasto excesivo de energía no renovable. El sistema funciona con bombas de calor que funcionan con electricidad para captar energía de la atmósfera y transformarla en aire frío o caliente, según la temporada, además de proveer agua con temperatura ideal.

En invierno, la bomba de calor toma la energía del exterior y la envía a una unidad ubicada dentro de la propiedad que ofrecerá los grados necesarios para generar la calefacción. En verano, las altas temperaturas del interior del lugar serán utilizadas por los equipos de aerotermia para enviar este aire caliente al aparato que producirá aire acondicionado. Este sistema también calienta el agua que se distribuirá por el inmueble. Todos estos servicios se obtienen sin generar combustión y con bajo nivel sonoro en la unidad ubicada en el interior.

¿Qué soluciones pueden mejorar la calidad de vida? Acierta Eficiencia ofrece todo lo necesario para que los interesados en instalar soluciones sostenibles accedan a la calidad de vida que aportan las acciones de transformación de energía no renovable en energía renovable, limpia y gratuita. Los técnicos expertos en ahorro y eficiencia de esta compañía se encargarán de proveer bienestar sostenible a cada hogar o local, no solo con la instalación de aerotermia, sino de paneles solares, el cambio de ventanas y todo tipo de aislamientos que faciliten la transición ecológica.

La transformación energética traerá beneficios en cuanto a subvenciones del consumo y, más allá del aspecto económico o de confort en los espacios, contribuirá a preservar el medio ambiente para las futuras generaciones.