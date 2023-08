El sistema de megafonía de Belltron permite mejorar la acústica en espacios religiosos

Belltron es una de las empresas más destacadas en el diseño, fabricación, producción y comercialización de productos electrónicos para iglesias en todo el mundo, como sistemas digitales de audio, voz, sonido y música.

Más de 20 mil templos y cientos de catedrales han utilizado equipos de la marca para la realización de presentaciones, reuniones y festividades religiosas.

Precisamente, la experiencia Belltron en Ciudad de Panamá con la Basílica de Don Bosco, se convirtió en referencia para otros lugares de culto durante la Jornada Mundial de la Juventud en 2019, con la renovación de su sistema de megafonía para reducir el efecto de reverberación, facilitando la difusión presencial o en línea de la música y de la voz, entre otros nuevos formatos.

Mensajes efectivos para los feligreses Durante los últimos años, los dispositivos de Belltron, han impactado directamente la comunicación entre los santuarios y centros de oración con sus visitantes. Es decir, a través de los equipos que simulan y reproducen la armonía de las campanas más antiguas; los relojes inteligentes que sincronizan la hora exacta y controlan toda la red tecnológica; los incensarios electrónicos que reducen la dispersión emanando solo el aroma; y los formatos de audio para amplificación, procesamiento y animación litúrgica.

Puntualmente, a partir de la experiencia Belltron en la Basílica de Don Bosco, que atrae anualmente miles de devotos y turistas por su imponente fachada, estructura clásica y altares dedicados a María Auxiliadora, otras instituciones religiosas se han adaptado a las tendencias para mejorar la calidad de difusión y recepción de los mensajes.

La megafonía, por ejemplo, ha permitido que se maximice la inteligibilidad de la voz y que la acústica de las estructuras arquitectónicas no afecten el sonido original de los cánticos e instrumentos. Esto porque los algoritmos digitales mejoran la producción de los tonos, las señales y la conducción del sonido.

Asimismo, una de las implementaciones más avanzadas ha sido la tecnología Belltron streaming, con la que los templos trasmiten las ceremonias para los creyentes que no pueden asistir, ya sea por dificultades de movilidad o de tiempo, con el fin de escuchar todo el evento en vivo o en diferido.

Es importante mencionar que el servicio mantiene su máxima calidad de audio durante las 24 horas que está activo. Además, no requiere suscripciones ni genera costes para los usuarios y párrocos.

El funcionamiento del streaming Belltron desarrolló uno de los mecanismos más novedosos para que los fieles vean y escuchen las celebraciones de sus parroquias en sus smartphones.

ISAC (Internet Spch Audio Codec) es la aplicación gratuita disponible en Android y Apple, con la que los seguidores pueden seleccionar las iglesias de preferencia y reproducir sus cultos. Esta opción de sintonización en línea también está en la página web de Belltron, especialmente la última liturgia de templos registrados.

En general, la conexión online se hace posible gracias a los procesadores de audio BST4000 y BST3000, que son instalados y encendidos en las iglesias junto con una cámara de video para que la señal sea enviada de inmediato hacia los dispositivos enlazados.