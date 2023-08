Oliván, Susín y el Pico Oturia

No acabo de asombrarme ante la vitalidad de los miembros del “segmento de plata” de la Axarquía. Por ellos no pasan ni los tiempos, ni las modas, ni los modos. Han convivido imperturbables por diversos ambientes, pero siguen aferrados a “lo suyo”. A lo largo de su vida han pasado por la “mili”, la emigración al norte de España o a Centroeuropa, los buenos y los malos tiempos, etc.