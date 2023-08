Estudio experto en negligencias médicas, con Mario Schilling

La negligencia médica o mala praxis se produce cuando un profesional sanitario actúa alejándose de los modelos o protocolos médicos exigibles, causando daño físico, moral y económico al paciente o, hasta en el peor de los casos, causar su muerte debido a prácticas inadecuadas.

En estos casos, la persona afectada o sus familiares, tienen derecho a solicitar una indemnización a quienes han sido responsables del hecho. Sin embargo, llevar a cabo este proceso en las instancias judiciales suele ser una labor compleja para muchas personas, por lo que es recomendable contar con abogados negligencias médicas.

En Santiago de Chile, Schilling Abogados es un despacho especializado en este tipo de casos que brinda apoyo y acompañamiento en la gestión de indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de malas praxis médicas, obteniendo una tasa alta de resultados favorables para sus clientes.

¿Cuándo se da un caso de negligencia médica? Se considera que un profesional sanitario ha incurrido en una mala praxis cuando no ha cumplido los parámetros sanitarios mínimos durante un procedimiento médico. Entre los casos más comunes se encuentran error o retraso en el correcto diagnóstico de una patología o lesión, intervenciones quirúrgicas con resultados desfavorables para el paciente, así como infecciones intrahospitalarias causadas por el material quirúrgico contaminado. También, suele ser motivo de demanda no prestar la debida asistencia sanitaria de un paciente que se encuentra en situación de emergencia, así como la obtención de resultados no favorables en cirugía estética voluntaria.

Quienes creen haber sufrido una negligencia médica por algunos de los casos antes mencionados, pueden recurrir a instancias legales para solicitar una indemnización de los daños. Algunas personas suelen interponer una denuncia ante los Carabineros o a la Fiscalía en primera instancia. Sin embargo, esta no es la mejor alternativa para lograr una indemnización favorable, siendo necesario contar con un equipo de abogados negligencias médicas que lleve a cabo la gestión del proceso ante las autoridades competentes.

Expertos en negligencias médicas Schilling Abogados es un estudio de abogados con más de 12 años de experiencia en la prestación de servicios en materia de derecho civil, penal y tributario. Son especialistas en demandas civiles y querellas criminales en temas relacionados con hospitales, clínicas y profesionales de la salud, consiguiendo el mejor resultado posible para el cliente en el proceso indemnización. Esto les ha permitido consolidarse como un despacho referente en materia de negligencias médicas.

La firma trabaja bajo la filosofía de considerar primero al cliente brindándole el apoyo legal que requieren en un ambiente de transparencia y de modernidad. De este modo, quienes contratan sus servicios sienten la tranquilidad de que su caso está en buenas manos.

Conseguir una indemnización por negligencia médica es una manera de resarcir el daño físico, moral o económico que una persona ha tenido que sufrir tras una intervención médica. Por esta razón, contar con un equipo de profesionales experimentados como los de Schilling Abogados es la mejor alternativa para que el proceso legal se desarrolle de la manera más rápida y eficiente posible.