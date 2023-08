Las principales características de la baliza fotoluminiscente de Abadecom

Haciéndose más eficiente y también más ecológica, la señalización de caminos y vías está evolucionando cada vez más.

Una muestra clara de estos avances se puede ver fácilmente en la eco-baliza fotoluminiscente, fabricada por la compañía Abadecom, una firma española dedicada a la fabricación de productos ecológicos. Y es que, las balizas fotoluminiscentes de esta compañía se caracterizan no solamente por ser de muy alta calidad y muy efectivas, sino también amigables con el medioambiente, ya que son totalmente recicladas y reciclables. A continuación, se destacarán algunos de los detalles técnicos y cualidades más importantes y destacadas de este producto.

Baliza fotoluminiscente de Abadecom, un producto 100 % ecológico La baliza fotoluminiscente y ecológica de esta empresa es una pieza con fuste de plástico 100 % reciclado, que, a su vez, es 100 % reciclable. El material para su fabricación proviene de residuos urbanos y/o industriales. El resultado es un plástico de alta durabilidad y de excelente calidad, que, además, promueve la economía circular y es amigable con el medioambiente.

La baliza lleva incrustado, en su parte superior, un disco o flecha fotoluminiscente ubicado a 45º, para una mayor visibilidad. Además, tiene un atractivo acabado en madera, que hace que luzca muy bien en prácticamente cualquier lugar en donde se las coloque, ya sea en rutas turísticas, arqueológicas, rutas de turismo astronómico, etc. Del mismo modo, pueden utilizarse también para señalizar senderos y vías verdes, itinerarios en parques naturales, caminos de running, miradores y mucho más.

¿Cuáles son las principales propiedades de la baliza fotoluminiscente? El plástico 100 % reciclado y reciclable con el que está hecho esta baliza es de larga duración y cuenta con una gran resistencia a factores atmosféricos y a los rayos UV. Además de eso, es inerte a la degradación ambiental o química, no se pudre, no se astilla ni se oxida y prácticamente no requiere de mantenimiento alguno. Ofrece una buena visibilidad de rutas en condiciones de poca iluminación o de completa oscuridad. Asimismo, las piezas fotoluminiscentes se cargan con luz solar o artificial y, una vez cargadas, logran un increíble tiempo de atenuación. De hecho, las piezas fotoluminiscentes han llegado a superar los 26.000 minutos en condiciones de laboratorio y en la extrapolación logarítmica según UNE 23035. Por último, es un producto no contaminante que posee una huella de carbono negativa, y que además promueve la economía circular mediante la reutilización de residuos existentes.

Por último, si se quiere saber más acerca de esta baliza fotoluminiscente, en el sitio web de Abadecom se puede encontrar toda la información sobre el producto, incluyendo sus especificaciones técnicas, propiedades luminiscentes, propiedades del plástico, modo de utilización y otros aspectos importantes a tener en cuenta.