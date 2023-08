Unipoliza: un gran comparador de seguros de furgonetas para 2023

Tanto para las empresas de transporte como para los conductores autónomos de furgoneta, es fundamental tener contratado un seguro de furgoneta que cubra no solo el vehículo de transporte si no también la carga transportada Para las empresas de transporte y los conductores de furgonetas en 2023, comprender la importancia de contar con un seguro de furgonetas adecuado es fundamental. Enfrentan desafíos específicos que son exclusivos de la industria, y el seguro de furgonetas está diseñado para abordar estos desafíos y mitigar los riesgos asociados.

Independientemente del tipo de furgoneta que posean en su flota, el tipo de carga que transporten o el tipo de conductor que sean, una cosa es segura: todos necesitarán un seguro furgoneta.

¿Qué hay que saber acerca de los seguros de furgonetas?

En primer lugar, es esencial que nunca conduzcan una furgoneta sin tener contratado un seguro. Además de ser una acción ilegal, en caso de ocurrir un accidente, serán los propietarios de la furgoneta los que deberán asumir todos los gastos derivados del mismo, desde las reparaciones de su propio vehículo hasta la compensación a terceros por los daños causados. Además, no contarán con protección frente a las reclamaciones de terceros por daños que se hayan causado a la propiedad, y podrían estar obligados a cubrir los gastos médicos necesarios.

En segundo lugar, no deben apresurarse a contratar el seguro con la primera compañía que encuentren. Un error común es creer que una compañía especializada en seguros de transporte ofrecerá automáticamente la mejor oferta. Es importante comparar entre diferentes aseguradoras antes de tomar una decisión.

Por último, si tienen una empresa que transporta bienes de forma regular, puede ser beneficioso contratar un seguro de furgonetas específico para los conductores de sus vehículos. De esta manera, se aseguran de no tener que indemnizar a terceros en caso de que uno de los conductores se vea involucrado en un accidente, y el negocio estará protegido en todo momento.

¿Cómo encontrar la mejor oferta en el seguro de furgonetas?

Las furgonetas representan un gasto significativo para cualquier empresa de transporte, no solo por el costo del vehículo en sí, sino también por los gastos adicionales asociados, como el mantenimiento, el seguro o la puesta a punto. Para reducir parte de estos gastos, es fundamental buscar la mejor oferta en el seguro de furgonetas, que cubra todas las necesidades y riesgos, pero manteniendo un precio razonable.

Encontrar la mejor oferta puede ser una tarea tediosa si tienen que buscar aseguradora por aseguradora y comparar los distintos precios y coberturas. Afortunadamente, existen herramientas online como los comparadores de seguros que simplifican esta tarea. Estas plataformas les permiten completar un solo formulario con sus datos y obtener de manera centralizada todas las ofertas de multitud de aseguradoras.

En el caso específico de seguros de furgonetas, es recomendable utilizar un comparador de seguros especializado en transporte, como el de la correduría de seguros Unipoliza.

Unipoliza es una correduría de seguros que se especializa en seguros de transporte, ofreciendo diversos tipos de seguros, incluyendo seguros de camiones, seguros de flotas, seguros de vehículos comerciales, seguros de responsabilidad civil y transporte de mercancías, entre otros.

La correduría de seguros Unipoliza trabaja con las mejores aseguradoras del mercado, como AXA, Allianz, Generali, Mapfre, Pelayo, Reale, Plus Ultra, entre otras. Esto garantiza que las ofertas de seguro que proporcionan sean las más competitivas tanto en términos de precio como de cobertura.