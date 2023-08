Natixis CIB impulsa la captación de talento con la incorporación de 14 jóvenes profesionales a su sucursal española

Los nuevos ejecutivos prestarán sus servicios en diferentes áreas del banco, incluyendo Real Assets, Investment Banking, Coverage & Advisory y Servicios Centrales (Compliance, Legal e IT) Natixis CIB, el banco de inversión del grupo Banque Populaire Caisse d’Epargne (BPCE) ha incorporado a 14 jóvenes profesionales que desarrollarán su actividad en las diferentes áreas de la entidad en España, tanto en negocio como en soporte. Estas contrataciones forman parte del programa de gestión de talento del banco. Los jóvenes contratados apoyarán a los cuadros directivos de la entidad y serán piezas clave en la consolidación del crecimiento que el banco francés ha experimentado en el mercado español durante los últimos años.

Estos 14 profesionales comenzarán a realizar su trabajo en las áreas de Real Assets, Investment Banking, Coverage & Advisory y servicios centrales (Compliance, Legal e IT). Concretamente, los nuevos ejecutivos que comenzarán a trabajar en la sede española son Adriana Escudero, Inés Garrido, Jaime Mendizábal, Álvaro García, Teresa Jiménez, Diego Aguilar, Théo Atoui, Camila Bertrand, Guillermo Casas, Carmen González, Manuel Barreiros, Lucía Moreno, Santiago Vázquez y Charles Amoyal.

El objetivo del programa de talento de Natixis CIB es formarles para que, en el futuro, continúen con sus carreras profesionales y comiencen a tomar responsabilidades con amplias oportunidades no solo en España, sino también en las diferentes sedes que Natixis CIB tiene por todo el mundo, incluyendo Francia, Estados Unidos o Reino Unido y plataformas como Asia, América y Oriente Medio.

"Desde Natixis CIB apostamos fuertemente por dar oportunidades laborales a los jóvenes de hoy y apoyarles en su desarrollo profesional. Dentro del programa de gestión de talentos del banco, Natixis CIB formará a estos 14 jóvenes, hombres y mujeres, que tienen por delante una prometedora carrera profesional y que, poco a poco, irán asumiendo grandes responsabilidades. No debemos pasar por alto que los jóvenes talentos de hoy serán los managers del futuro", explica Jean-Philippe Adam, Senior Country Manager, España y Portugal de Natixis CIB.

Sobre Natixis CIB Corporate & Investment Banking

Natixis CIB Corporate & Investment Banking es una institución financiera líder a nivel mundial que presta servicios de asesoramiento, banca de inversión, financiación, banca corporativa y mercados de capitales a empresas, instituciones financieras, capital riesgo y organizaciones soberanas y supranacionales de todo el mundo.

Sus equipos de expertos en unos 30 países asesoran a los clientes en su desarrollo estratégico, ayudándoles a crecer y transformar sus negocios, y a maximizar su impacto positivo. Además, Natixis CIB se ha comprometido a alinearse con la senda de la neutralidad de carbono para 2050, al tiempo que ayuda a sus clientes a reducir el impacto medioambiental de sus negocios.

Como parte de la división de Servicios Financieros Globales de Groupe BPCE, el segundo mayor grupo bancario de Francia a través de las redes minoristas Banque Populaire y Caisse d'Epargne, Natixis CIB se beneficia de la fortaleza financiera del Grupo y de sus sólidas calificaciones financieras (Standard & Poor's: A, Moody's: A1, Fitch: AA-, R&I: A+).