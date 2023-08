El nuevo single de Eva Calero, 'Manipura'

Manipura nació como una improvisación, uno de esos cantos que nacen directamente, como si se descargara de algún lugar donde ya estuviera hecho. Era un caluroso día del verano de 2018 y Eva Calero volvía del festival Reina Loba, en Galicia. En este, había dejado oficialmente su anterior grupo, La caracola y, por otro lado, su pareja de aquel momento le había dejado.

Manipura es una especie de nana, un lamento que arropa el alma en esos momentos donde la tristeza y la oscuridad lo inundan todo. Dice que está con las personas, reconoce el dolor y canta dulce para acompañarles en ello. Reflexiona sobre la autoestima, habla de ese fuego que nace del tercer chakra y, que cuando está vibrante llena de luz y confianza, pero, que cuando se apaga lleva a anhelarlo e incluso querer robarlo de otros. También de la paradoja de ver eso tanto de los demás hacia uno mismo como de uno hacia los demás, de la necesidad de defenderse, pero también la compasión de verse reflejado en esto, porque al final no se puede mantener el fuego ardiendo a menos que lo avive uno mismo.

La introducción de Manipura fue compuesta durante la cuarentena como parte de un experimento de producción, como estar recorriendo un corredor inmenso en el que no se ve la luz, ni siquiera se aprecia dónde están las paredes o lo grande que es la estancia. Y se está sola, cantando para intentar encontrar a alguien, para encontrar la luz que te guíe.

Este es el primer tema del disco y el que fue grabado de una manera más original con respecto a los demás. La fuerza está en las voces: a través de un arreglo coral a cinco voces. Toda la banda participó poniendo su voz: Sara Caballero, Elena Cortés, Mauri Rigo y Carlos Otero.

Eva Calero, nacida en Albacete en 1995, se traslada a Madrid a los 17 años para estudiar el Grado en Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense y el Grado Profesional de guitarra en el CPM Adolfo Salazar. Así mismo, en 2020 se licencia en Musicoterapia por la Universidad Autónoma de Madrid.

En 2017, comienza su actividad como cantautora de la mano de Promosapiens formando parte del dúo poético-musical La Caracola y, más adelante, continúa su carrera en solitario con el proyecto Eva Calero. Realiza conciertos por varias ciudades dentro del territorio español: Albacete, Cuenca, Toledo, Valencia, Tarragona, Madrid... y colabora con numerosos artistas dentro del panorama de la música de autor como Elenitakatá, Manu Clavijo, Mr. Kilombo, o la Karmento, entre otros.

Paralelamente, trabaja como profesora de guitarra, lenguaje musical, ukelele, música y movimiento y orquesta, en diversas escuelas privadas, en la Escuela Municipal de Rivas Vaciamadrid y como profesora particular.