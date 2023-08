La tercerización de servicios se convierte en una solución muy efectiva para las empresas en Panamá

Hoy en día, la manera de hacer negocios ha cambiado. El mundo se ha vuelto más competitivo y presenta nuevos desafíos. Para hacer frente a esta situación, cada vez más empresas optan por la tercerización de servicios, pero ¿de qué se trata?

Esta es la práctica en la que una compañía contrata a otra para que lleve a cabo tareas puntuales. Generalmente, se le solicita apoyo en aquellos departamentos o áreas que no se relacionan con las actividades principales de esa industria. En Latinoamérica, Humanet es una firma experta en proveer este tipo de servicio, con más de 20 años impulsando el crecimiento en la región.

¿Quiénes eligen la tercerización de servicios? A decir verdad, la tercerización tiene varios puntos de aplicación. Hay que tener en cuenta que dicha prestación está enfocada en absorber cualquier tipo de responsabilidad que se le solicite.

Habitualmente, es pretendida para cubrir las tareas no vinculadas al core business de la empresa. Es el caso de las compañías telefónicas que suelen tercerizar la atención al cliente, dado que ese no es su campo de experiencia.

Por otra parte, para el equipo de Humanet, quienes recurren a la contratación de procesos de outsourcing buscan derivar aquellos trabajos que requieren mayor flexibilidad, es por ello que su principal enfoque está puesto en cuatro categorías:

Personas, proporcionando un servicio de atracción y selección para proyectos en expansión;

Business Process para Gestión Humana, con la finalidad de asimilar los procesos de recursos humanos contemplando la contratación y el desarrollo organizacional;

Business Process de Procesos Administrativos u operativos, donde asume tareas específicas de sus clientes, siempre garantizando la calidad;

Y Administración de Planilla, acompañando y ejecutando los procesos de pago de salarios, convenios legales y contractuales según el país o región.

¿Cuándo es conveniente? Comúnmente este servicio es empleado cuando una empresa no tiene los recursos o la capacidad para llevar a cabo una función de manera eficiente. Es entonces cuando se le pide a un externo realizar esa tarea.

El presupuesto también es uno de los motivos más mencionados. Cuando los costos internos asociados a una función específica son muy elevados -muchas veces porque hace falta no solo personal, sino también las herramientas y espacio- es recomendable aplicar la tercerización de servicios.

Otro de los motivos es el cambio en las demandas del mercado. Las mismas, puede hacer que a veces se requiera más o menos personal. Este panorama tan cambiante hace que contratar sea un riesgo y que no hacerlo resulte en insuficiencias. Es en estos casos que el outsourcing se presenta como una solución conveniente, porque se amolda a las circunstancias.

Es muy beneficioso, principalmente porque otorga facilidades a bajo costo y con suficiente maleabilidad. Humanet, por ejemplo, brinda un servicio que promete adaptación rápida y diseñado según las necesidades específicas y del momento.

Otros beneficios de la tercerización de servicios No todo en los negocios son los costes, sino también los resultados y cómo estos inciden en toda la cadena de trabajo. Cuando una empresa terceriza, accede también a un servicio especializado y destinado a una tarea específica. Esto mismo se traduce en eficiencia y calidad.

Por último, cuando se trata de ceder responsabilidades, estas necesitan quedar en las mejores manos: a cargo de personas cumplidoras que sepan responder a los requerimientos de la empresa y que puedan representar sus valores adecuadamente. En ese sentido, la tercerización de servicios como la que ofrece Humanet se compromete en brindar personal altamente calificado y alineado con el espíritu de cada cliente.

