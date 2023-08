Latam Investment Group y su nuevo CEO, el Ex Contralor de CODELCO

Para adaptarse a las demandas del mercado y a la evolución de los modelos empresariales, las grandes compañías apuestan por nombrar a profesionales con experiencia para ocupar los cargos más importantes.

En ese sentido, el holding de empresas Latam Investment Group (LIG) ha nombrado a Julio César Lauriani como su nuevo CEO, con el objetivo de mejorar el apoyo que recibe la pequeña minería latinoamericana. En la siguiente entrevista, el exgerente contralor de la división Gabriela Mistral de CODELCO, responde a varias preguntas acerca de su trayectoria y los desafíos que afrontará al frente de Latam Investment Group.

¿Cómo llegó al grupo LIG?

Al grupo Latam Investment Group lo conozco desde sus inicios, ya que con Mauricio Mora, actual director del grupo y uno de sus fundadores, trabajamos en la gerencia de planificación estratégica de Lúmina Cooper, una empresa japonesa de la gran minería de cobre, situada en Chile. En esa oportunidad, Mauricio me invitó a participar de su sueño, que consistía en desarrollar una empresa minera con foco en la pequeña minería.

En conjunto con el equipo de Latam Investment Group, preparamos el modelo de negocio y diseñamos las áreas de Contraloría, Procedimientos y Control de Gestión, considerando mi experiencia de más de 25 años en la gran minería del cobre. En CODELCO me desempeñé en las áreas de finanzas, control de gestión, evaluación y dirección de proyectos, todos vinculados a la gran minería de cobre, empresa en la que terminé mi carrera como contralor de divisional.

En junio del presente año, Mauricio me llamó para que me incorporara a la empresa como CEO de todo el grupo de empresas dado que él asumiría como director del grupo. Mi consideración fue que era un proyecto desafiante que abrazaba las áreas que me apasionan, como son la minería, las finanzas, la planificación estratégica y la gestión.

¿Cuáles son las características de su modelo de negocios que lo hacen innovador?

La principal característica del modelo de negocio de Latam Investment Group que lo hace innovador y un permanente desafío, es su foco en la transformación de la pequeña minería en la “pequeña gran minería”.

Esto hace referencia a una estrategia de negocio focalizada en la minería de pequeña escala, pero con los mismos estándares de calidad y seguridad de la gran minería, lo que significa una innovación en el mundo entero.

Otra de las características de nuestro modelo de negocio es que permite a los pequeños mineros desarrollar y comercializar sus productos de una forma colaborativa. De igual manera, permite abrir espacios para que los pequeños y grandes inversionistas sean parte de esta industria y gocen de sus beneficios, lo que hemos denominado la democratización de la inversión.

¿Cómo nuevo CEO de la empresa, cuáles son sus desafíos?

Latam Investment Grouop hoy en día está en una etapa de operación internacional con presencia en Chile, Bolivia, Brasil, además de una diversa cartera de proyectos en otros países de Latinoamérica como Perú, Ecuador, Argentina, Colombia y México, entre otros.

Mi desafío inmediato es desarrollar y materializar los proyectos en cartera que tenemos en Latinoamérica y mis desafíos de corto y mediano plazo son ampliar nuestras operaciones a Estados Unidos, Canadá y Europa y transformar la empresa hacia una empresa digital, para en una posterior etapa incorporarnos al mundo de las criptomonedas a nivel internacional.

¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento de la empresa?

Nuestra empresa está posicionada en una industria con grandes perspectivas de desarrollo a nivel nacional e internacional, en la cual el continente americano es un privilegiado por la naturaleza, al contar con grandes reservas mineras de cobre, plata, molibdeno y litio, por nombrar algunos de sus minerales.

Además, existe una gran cantidad de proyectos y operaciones de pequeños mineros, mucho de los cuales son de alta ley, fácil extracción y operación, lo que atraerá a nuestros inversionistas a preferirnos sobre otras inversiones, dado que nuestros proyectos son visibles, de alta rentabilidad, con retornos en cortos plazos y de bajo riesgo.

Nuestro foco estratégico de expansión a Estados Unidos, Canadá y Europa ampliará nuestros horizontes y expandirá los negocios con nuestros socios comerciales. Esto lo podemos lograr gracias a un equipo de trabajo conformado por ejecutivos y profesionales altamente calificados y comprometidos, quienes forman equipos de alto desempeño con foco en la excelencia operacional.

La experiencia adquirida por Julio César Lauriani, no solo en CODELCO, sino también en otros proyectos de consultoría estratégica, son una garantía para lograr un modelo de negocio innovador en Latam Investment Group. En ese sentido, su capacidad de adaptación a ambientes dinámicos y las herramientas que incorpora para mejorar el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales destacan por su efectividad.

¿Qué papel juega el sector de la minería en la economía de países como Chile?

La minería es muy relevante en la actividad económica de Chile. Cerca del 15 % del PIB, el 60 % de las exportaciones y el 20 % de los ingresos fiscales provienen de esta industria.

¿Cuáles son las estrategias de financiamiento que emplean para permitir que cualquier persona pueda ser inversionista en proyectos de pequeña minería?

Actualmente, tenemos más de 38 proyectos mineros en diferentes estados de desarrollo de cobre, plata, oro y una planta de tratamiento de cobre, todos perfectamente evaluados económicamente con sus rentabilidades de corto plazo. Los inversionistas pueden optar a hacerse socios de una parte de cualquiera de estos proyectos como también realizar inversiones de renta fija dado nuestra cartera de inversiones, lo que hemos denominado la democratización de la inversión.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan en la implementación de su modelo de financiamiento e inversión en la industria minera?

Nuestro modelo de inversión tiene la particularidad de estar respaldado en invertir en una industria de alto potencial y rendimiento como es la minería, siendo nuestros principales desafíos que nuestro modelo de negocio sea ampliamente conocido en Latinoamérica.

¿Qué criterios utilizan para seleccionar los proyectos en los que participan?

Tenemos una metodología de inversión y priorización de proyectos que define a través de una puntuación concreta la evaluación técnica de los proyectos desde considerando entre otros factores el punto de vista la tipología del mineral, sus reservas medidas, el potencial de reservas probadas, el estado de sus minas, el estado de sus plantas si están o no en operación, los permisos legales y ambientales vigentes, inversión requerida, y posteriormente la evaluación económica y rentabilidad de estos proyectos. Posteriormente, se somete a una exhaustiva revisión de nuestro Comité de Inversiones y se presentan al directorio de la empresa para su aprobación y posterior incorporación a la cartera de inversiones.

¿Están tomando acciones para garantizar una extracción segura y sostenible de los recursos naturales?

Una de las principales características de la pequeña minería tanto en nuestro país como en Latinoamérica, debido principalmente a la falta de acceso al capital y profesionalización de la actividad, la pequeña minería opera en muchos casos con bajos estándares de seguridad y baja productividad. Nuestro sello distintivo son las buenas prácticas operativas, el cuidado del medio ambiente, el soporte a las comunidades en que operamos y un compromiso inquebrantable con la seguridad. Nuestra misión es operar la Pequeña Minería con los estándares de la Gran Minería.

¿De qué manera están promoviendo el desarrollo científico aplicado en la industria minera?

Una de las empresas de nuestro holding Small Mining Clean Tech, tiene a cargo apoyar y llevar a cabo investigaciones científicas, lo que se traduce en el desarrollo de servicios de Ingeniería e innovaciones tecnológicas aplicables a la pequeña minería, como nuestra planta piloto de lixiviación de reactores horizontales para sulfuros y óxidos a través de cavimetría, que será la primera planta del mundo en lixiviar metales con un 0 % de impacto ambiental y con una capacidad de producción a gran escala. Este desarrollo de tecnologías para la minería a pequeña escala incluye una línea de nanotecnología para metales y no metales.

¿Cómo han conseguido integrar una perspectiva social en su filosofía minera y qué impacto ha tenido en las comunidades locales?

Recientemente, hemos firmado un acuerdo con la organización Jóvenes Mineros de Chile, donde queremos ser un agente articulador, inspirador y de apoyo al joven profesional minero en el potenciamiento y desarrollo de sus talentos y competencias profesionales con la finalidad de que se pueda insertar en el mundo laboral de manera más adecuada, flexible, y que pueda aportar de manera integral a la industria minera desde sus diferentes escalas (pequeña, mediana y gran minería). Además, dos de nuestros principales ejecutivos son académicos universitarios y estamos próximos a firmar acuerdos con dos universidades de nuestro país para que nuestros ejecutivos den cursos en las carreras técnicas y de ingeniería de minas transmitiendo sus experiencias a las futuras generaciones de profesionales de la minería.

Hasta ahora, ¿cuál ha sido el proyecto de extracción de metales y no metales más exitoso en el que han participado?

Actualmente, los proyectos mineros más exitosos los tenemos en Bolivia y Brasil, ambos con producción de cobre de alta ley y próximamente pondremos en operación nuestra Planta de Sufatos de cobre Pentahidratados, la que será una innovación para la pequeña minería en Latinoamérica.

¿Cómo planean expandir su modelo de negocios en el futuro y qué objetivos tienen a largo plazo?

Nuestro principal desafío es rentabilizar los proyectos que tenemos en operación para ampliar nuestra base de Inversionistas y Cartera de proyectos en Latinoamérica, de tal manera que nuestro modelo de negocio sea ampliamente conocido y en el largo plazo expandirnos al mercado Europeo, de Estados Unidos y Canadá.

Como conclusión, tras todo lo dicho por el CEO de Latam Investment Group en esta entrevista, queda claro que se trata de un ejecutivo y una compañía decidida a estar a la vanguardia de la minería en Chile, a través de un modelo de negocios revolucionario y nuevo. Llevar al siguiente nivel la pequeña minería, indudablemente tendrá un importante impacto en el sector en todo el país, e incluso en el continente.