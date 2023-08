Seguros Academy responde explican si se pueden cancelar los seguros de decesos, vida, hogar y coche cuando se quiera

La decisión de anular o cancelar una póliza de seguro puede ocurrir por distintas situaciones que llevan a cortar la relación entre la empresa aseguradora y el cliente.

Este proceso de anulación de póliza, ya sea un seguro de hogar, coche, salud o deceso, no basta con decirlo verbalmente. Es importante realizarlo de manera formal mediante pasos con base en lo que establece la ley, respetando los plazos establecidos por la compañía aseguradora. En este contexto, Seguros Academy es una empresa formada por expertos en el área con más de 65 años de experiencia, ofreciendo asesorías y orientaciones en cuanto a la contratación de seguros.

¿Es posible cancelar seguros de vida, hogar y coche? Los seguros poseen la opción de cancelar el contrato, siempre y cuando se cumpla el plazo de vencimiento anual. Para ello, el cliente debe anticiparse mínimo un mes antes, por escrito, a través de una carta certificada. Es importante que el cliente esté informado y al día con los términos y condiciones que establece la compañía aseguradora al momento de anular un contrato. Existen distintos motivos y circunstancias que pueden empujar a la persona a tomar la decisión de cancelar la póliza de su seguro, sin importar el tipo del mismo. Estas razones pueden son las más comunes: cuando el cliente encuentra una compañía mejor, cuando ya no necesita el seguro, en caso de venta del coche, cuando la aseguradora cambia las condiciones del contrato, entre otras. El seguro de decesos cubre los servicios funerarios en caso de fallecimiento. La familia tiene la oportunidad de velar y enterrar a su ser querido sin costes mayores, siempre teniendo la póliza vigente junto con el justificante de pago. En los seguros de hogar, el contrato con la compañía es anual, por lo que se debe pedir la anulación con un mes de anticipación. De la misma manera, ocurre con los seguros de vida y de coche, se debe solicitar la baja por escrito unos meses antes de la fecha de vencimiento, con el fin de evitar inconvenientes con la compañía aseguradora.

Recomendaciones de Seguros Academy Cancelar una póliza de seguro puede ser una tarea costosa y prolongada, ya que las compañías no desean que ningún cliente anule su contrato. Para ello piden una serie de explicaciones que resultan ser tediosas para el cliente. Sin embargo, no es recomendable dejar de cubrir áreas como la casa, el coche, salud y los decesos, puesto que es primordial contar con una póliza que ofrezca asistencia ante cualquier clase de vicisitud. Es por ello que, se recomienda buscar y verificar información en otras compañías de seguros, con el fin de que la persona encuentre otra opción en pólizas que se adecúe más a sus necesidades. Seguros Academy está siempre disponible ante cualquier inquietud, atendiendo de manera íntegra y profesional a través de su página web.