VivaGym sobre el equipamiento deportivo indispensable para los entrenamientos

El equipamiento deportivo es fundamental en la práctica de cualquier disciplina o rutina de ejercicios.

Las razones que argumentan los especialistas son varias y van desde un rendimiento mayor hasta disminuir la posibilidad de sufrir lesiones.

En los gimnasios, son parte de los componentes más importantes para entrenadores y usuarios. Por esa razón, los expertos de la cadena VivaGym han elaborado una lista de los elementos necesarios para obtener una rutina fructífera y segura. Son equipos y accesorios que, junto con la disciplina, los consejos de expertos del deporte y un excelente ambiente, pueden potenciar los beneficios de cualquier práctica deportiva.

Factores que condicionan la utilización de un material deportivo concreto VivaGym es una cadena de gimnasios que cuenta con más de 50 sedes en todo el territorio español. Son espacios perfectamente acondicionados que han destacado en el sector low cost del entrenamiento deportivo por la calidad de sus instalaciones y la profesionalidad de su personal. Además, ofrecen una amplia oferta de actividades dirigidas y un extenso horario de apertura.

Sobre el equipamiento deportivo explican que, la elección del mismo va a depender siempre de distintas variables. La primera de ellas es el tipo de actividad, que va a estar determinada por el entrenador o el usuario en función de los objetivos planteados. La segunda es el lugar de entrenamiento, ya que las necesidades pueden ser diferentes si la rutina se desarrolla en casa o en un gimnasio.

Otro factor determinante para elegir el equipamiento deportivo es la condición física de la persona. Los expertos de VivaGym señalan que muchas rutinas de ejercicios están diseñadas como terapias de rehabilitación. En esos casos, y dependiendo de las necesidades del usuario, se van a seleccionar los equipos más adecuados.

Lo que no puede faltar a la hora de hacer ejercicio Un material que no puede faltar para la realización de muchos ejercicios y actividades dirigidas, sobre todo de calentamiento, es la colchoneta. En VivaGym son indispensables en las prácticas de yoga, pilates, estiramientos, abdominales y flexiones. Añaden que no solo se necesitan en un gimnasio, sino también en las rutinas que se hacen en casa.

Las pesas y mancuernas tampoco pueden faltar. Las primeras están indicadas en una gran cantidad de rutinas para distintos objetivos. Desde perder peso o ganar masa muscular, hasta rehabilitar funciones motoras. Por su parte, las pesas son esenciales para crear rutinas que desarrollarán la fuerza de manera conjunta y equilibrada. Son accesorios versátiles, ya que permiten ejercitar grandes grupos musculares y músculos estabilizadores.

Otro artículo esencial son las bandas elásticas, que han evolucionado de ser un equipo de rehabilitación a un elemento para mejorar el rendimiento y mantenerse en forma. Por su parte, el kettlebell es muy utilizado porque sirve para ejercitar y potenciar la cadena posterior del cuerpo. Esto incluye los glúteos, parte media e inferior de la espalda y los trapecios.

Otro equipamiento deportivo fundamental es la ropa. Para entrenar de manera cómoda y eficiente es fundamental usar ropa que permita una buena movilidad y sea transpirable. Usar las zapatillas correctas también es esencial, deben garantizar estabilidad, resistencia, tener suela antideslizante y permitir que transpiren los pies.