EcoAct identifica un riesgo de ingresos del 10% para los sectores intensivos en carbono en 2030

Los precios del carbono y la energía han experimentado notables subidas en los últimos años, lo que plantea importantes riesgos financieros para los sectores dependientes de los combustibles fósiles. Un estudio reciente de EcoAct, una empresa de Eviden, estima que los costes del precio del carbono podrían suponer el 10% de los ingresos de los sectores intensivos en carbono de aquí a 2030 Para hacer frente a estos riesgos crecientes, EcoAct ha desarrollado Carbon and Energy Pricing Tool, una solución para la toma de decisiones que permite a las empresas anticipar las repercusiones financieras de las fluctuaciones normativas de los precios del carbono y la energía, así como las oportunidades financieras derivadas de sus estrategias de transformación. Su aplicación ya ha demostrado su eficacia en diversos sectores, como el de manufactura, el agroalimentario y el de retail, abarcando diferentes regiones como la Unión Europea, Reino Unido y Norteamérica.

Además, para comprender mejor las repercusiones financieras positivas o negativas derivadas de la adopción de un modelo económico con bajas emisiones de carbono, Carbon and Energy Pricing Tool ayuda a las empresas a:

Anticipar futuros costes financieros adicionales relacionados con los precios del carbono y la energía (gas natural, carbón, gasolina, combustible y electricidad en el transporte, la industria, la construcción y la producción de energía) mediante estudios de impacto basados en escenarios.

Facilitar el desarrollo de estrategias de transformación del modelo empresarial que impliquen la descarbonización de las actividades principales y la transición a cadenas de suministro más ecológicas.

Evaluar el impacto financiero de las acciones de transformación y descarbonización, con actualizaciones anuales de los datos de emisiones de CO2 de la empresa y actualizaciones periódicas de la información sobre los precios de la energía y el carbono en las zonas geográficas pertinentes. En concreto, esta solución permite elaborar modelos, a escala nacional y sectorial, basados en tres escenarios de evolución de los precios de la energía y el carbono hasta 2050:

Costes relacionados con la adquisición de energía y el cumplimiento de la normativa sobre emisiones de carbono en toda la cadena de valor de la empresa.

Impactos financieros de las fuentes más significativas de emisiones de CO2.

Ahorros conseguidos gracias a los planes de mitigación de las emisiones de CO2. La herramienta también permite a las empresas integrar sus previsiones de compra de bienes y servicios y de consumo de energía. Numerosos cuadros y gráficos modulares facilitan una comprensión rápida y visual de los mensajes clave.

Esta solución ayuda a las empresas en la recopilación de datos (energía, materias primas, transporte, compras, etc.) y ofrece formación sobre los mercados reguladores del carbono. Permite identificar rápidamente las líneas de servicio y los productos más expuestos que requieren medidas inmediatas.

Desarrollada por expertos en economía del clima de EcoAct, Carbon and Energy Pricing Tool se basa en el seguimiento normativo interno de los impuestos sobre el carbono y el desarrollo de Regímenes de Comercio de Derechos de Emisión, así como en las proyecciones de precios de la energía de Enerdata, un reconocido proveedor de datos. Asimismo, facilita un análisis detallado con minuciosidad a escala nacional y sectorial. También tiene en cuenta las particularidades de los mecanismos de fijación de precios del carbono para reflejar mejor la realidad de los riesgos financieros implicados. Además, apoya el análisis de los costes directos e indirectos del carbono y la energía repercutidos por los proveedores.