Global Sellers es un aliado que trabaja como agencia de publicidad en Amazon

Según estadísticas, el 93 % de los españoles conoce Amazon, mientras que el 90 % ha realizado al menos una compra en la plataforma.

Es por aspectos como estos que Amazon se ha convertido en un escaparate virtual imprescindible para cualquier marca que busque ampliar su alcance y aumentar sus ventas. No obstante, este proceso puede resultar complejo, por lo que recurrir a una agencia de publicidad en Amazon para lograrlo es lo más recomendable.

En este contexto, Global Sellers se ha centrado en convertirse en el aliado de grandes y pequeñas marcas que buscan aumentar la visibilidad de sus productos en Amazon. Esta agencia se ha especializado en ofrecer soluciones integrales para la administración de cuentas dentro de la plataforma, ayudando a sus clientes a facilitar las ventas y multiplicar sus ingresos.

Razones para contratar un consultor de Amazon La gestión de una cuenta de Amazon no solo requiere de tiempo y esfuerzos, sino también de conocimientos específicos que contribuyan a desarrollar estrategias de valor y ajustadas a los objetivos de cada marca. Es por esta razón que contratar una agencia de publicidad en Amazon puede resultar lo más conveniente.

Cuando se trata de vender en una plataforma tan popular como Amazon, el proceso va más allá de registrar la cuenta y publicar los productos. Conocer las complejidades del algoritmo de Amazon, optimizar el listado de productos, gestionar el inventario, y la publicidad, son solo algunas de las tareas claves para aumentar la visibilidad de los artículos en venta dentro de la página web.

Las agencias especializadas en Amazon como Global Sellers, se caracterizan por contar con expertos dedicados al manejo de cuentas dentro de la plataforma, contribuyendo al desarrollo de estrategias que permitan optimizar la visibilidad y ventas de los productos. Apoyarse en los profesionales supone la posibilidad de ahorrar tiempo, dinero y recursos valiosos, al tiempo que se evitan pérdidas innecesarias.

Agencia de publicidad en Amazon Como consultores especializados en Amazon, el equipo de Global Sellers ha centrado su desempeño en mejorar las ventas y reputación de las marcas que desean posicionarse dentro de la plataforma. Para lograrlo, los expertos ofrecen múltiples servicios que van desde la gestión de cuentas de Amazon, hasta el desarrollo de anuncios y publicidad PPC, así como la creación y manejo de tiendas oficiales.

Los especialistas además llevan a cabo la gestión de la reputación online de las marcas, analizando los comentarios de los clientes y diseñando estrategias orientadas a garantizar una experiencia óptima para los usuarios. Asimismo, trabajan en la creación de contenido, a través de SEO, lo cual permite a los vendedores tener más tráfico y crecer regularmente. Adicionalmente, ofrecen asesoramiento personalizado a sus clientes, permitiéndoles conocer más acerca de la plataforma y convertirse en expertos en Amazon.

Global Sellers cuenta con oficinas en Madrid, Valencia y Alicante. No obstante, los usuarios interesados en sus servicios pueden contactar con los profesionales a través de su página web, completando el formulario disponible.