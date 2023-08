Un viaje onírico a la realidad; Sheila L. Laínz y su debut en el mundo literario con '¿Qué has soñado?'

Es un placer anunciar que Sheila L. Laínz, autora originaria de Terrassa, Barcelona, hace su gran debut literario con "¿Qué has soñado?", un libro publicado por Letrame Grupo Editorial. Esta obra se inspira en la sencillez y la intimidad de las conversaciones matutinas con su abuelo durante la pandemia en 2020, marcando un hito en su vida y demostrando cómo publicar un libro puede ser un proceso transformador.

Las experiencias de la vida real siempre han sido una rica fuente de inspiración para la literatura. Y la historia de Laínz no es una excepción. Su obra es un viaje emocionante a través de los sueños y las realidades de su abuelo Víctor, explorando las diversas facetas de su vida y las aventuras que vivió en lugares tan diversos como Melilla, Gran Canaria, Madrid, Alicante, Marruecos y Barcelona.

Laínz enseña que las grandes historias pueden estar justo delante, en las personas que se aman y las vidas que han vivido. "¿Qué has soñado?" es una conmovedora recopilación de 17 relatos, cada uno acompañado de una ilustración vibrante que da vida a la narrativa y le da un giro único a cómo se suele presentar un libro convencional.

La novela no solo conlleva aventuras llenas de suspense y romance, sino también conoce el amor en la ciudad de Barcelona. Cada relato es un capítulo de la vida de Víctor, caracterizado por su ingenio, intrepidez y originalidad. Es un libro que se destaca por su riqueza en matices, adjetivos, símiles y metáforas que hacen que su lectura sea amena y disfrutable.

Cuando se le preguntó sobre sus planes futuros, Laínz expresó su deseo de saborear el fruto de su primera publicación. A pesar de que es la primera vez que publica, la experiencia ha sido sumamente gratificante para ella, dejándola abierta a la posibilidad de publicar más en el futuro.

La expectativa para la venta de "¿Qué has soñado?" es alta. Las críticas iniciales han sido muy positivas, con lectores describiendo el libro como "espectacular" y "sorprendente". Incluso una maestra de los Estados Unidos ha solicitado ejemplares para analizar el libro en sus clases de Instituto de Educación Secundaria.

"¿Qué has soñado?" es más que solo una historia. Es un testimonio de cómo las experiencias personales pueden transformarse en literatura envolvente y fascinante. Es una celebración de la vida y un recordatorio de las aventuras que todos llevamos dentro.

Si alguna vez uno se ha preguntado "cómo publicar un libro", el ejemplo de Sheila L. Laínz puede ser una inspiración. En la editorial, valoran los relatos que parten del corazón, y "¿Qué has soñado?" es un fiel reflejo de este valor. Letrame Grupo Editorial está orgulloso de formar parte de este viaje literario y espera que otros escritores emergentes sigan el ejemplo de Laínz y den el salto al mundo editorial.

Laínz ha logrado no solo capturar los recuerdos vivos de su abuelo, sino también transformarlos en una serie de historias fascinantes que atraparán a los lectores. No solo se trata de una narrativa, sino también de un viaje visual gracias a las ilustraciones únicas que acompañan cada relato.

La autora muestra con su trabajo que, a veces, la vida cotidiana y las conversaciones que se consideran normales pueden dar lugar a historias extraordinarias, capaces de cruzar fronteras y unir a las personas a través de experiencias compartidas y emociones universales.

En definitiva, "¿Qué has soñado?" es más que un libro; es un homenaje al poder transformador de los sueños y la memoria, y un llamado a apreciar las historias que se esconden detrás de cada conversación y cada rostro familiar. Desde Letrame Grupo Editorial invitan a todos los amantes de la literatura a descubrir esta joya literaria y a sumergirse en el viaje narrativo que propone Sheila L. Laínz.