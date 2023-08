Cuáles son las ventajas de comprar un iPhone reacondicionado en Apple Adictos

Adquirir móviles de ocasión se está convirtiendo en una tendencia cada vez más generalizada. Este tipo de dispositivos tienen las mismas funcionalidades que un aparato nuevo, pero su diferencia recae en la reducción notable de su precio.

Hoy en día, comprar iPhone reacondicionado como los que ofrece la tienda online Apple Adictos, no solo es sinónimo de ahorro, también aseguran calidad y garantía.

Cuáles son los distintos modelos de iPhone reacondicionados La marca Apple es reconocida por la calidad que ofrece en todos sus dispositivos, con un diseño minimalista, pero muy sofisticado. La gran popularidad que ha adquirido en todo el mundo, le ha permitido crecer y posicionarse como un referente en el ámbito tecnológico.

Es por eso, que la compañía trabaja constantemente para lanzar nuevos productos al mercado. Una muestra de ello, es el amplio abanico de modelos de iPhones disponibles.

Su último lanzamiento es el iPhone 14, pero en tiendas como Apple Adictos se pueden encontrar modelos anteriores seminuevos a precios muy accesibles.

Desde el iPhone 8 al iPhone 13 pro con todas sus versiones, esta tienda ofrece dispositivos reacondicionados de distintas características y capacidad de almacenaje.

Todos los productos de esta tienda van acompañados de una detallada descripción, la cual especifica la apariencia, los datos técnicos, el precio o el color, entre otros. Y los clientes pueden revisar las reseñas de aquellos que ya han adquirido el producto, para tener referencias y valoraciones antes de realizar la compra.

Como ya se ha comentado, su precio es mucho menor respecto un dispositivo nuevo. Por ejemplo, el modelo iPhone 13 de 128 GB permite un ahorro de hasta el 40 % de su precio original.

En el mercado, tiene un precio de salida de 1.150 € y en Apple Adictos se puede adquirir por 690 € en estado ''Como nuevo''.

Además, la web cuenta con una sección ''Outlet'', donde los precios están aún más reducidos.

¿Por qué comprar un iPhone reacondicionado en Apple Adictos? Comprar un dispositivo en Apple Adictos ofrece distintos beneficios respecto otras tiendas. En primer lugar, la atención al cliente es excelente, ya que ofrecen 24 meses de garantía, envíos gratuitos, un chat en vivo y hasta un plazo de 14 días de devolución si el cliente no está satisfecho con su compra.

Por otro lado, todos los productos que se pueden comprar en esta tienda online, pasan un riguroso y estricto control de calidad, el cual asegura que el producto se encuentra en perfectas condiciones para ser vendido. Los técnicos se encargan de hacer una selección individual y revisar 33 puntos de cada unidad para asegurar que el dispositivo es funcional y está en óptimas condiciones de uso.

Asimismo, los clasifican según su estado: ''Como nuevo'', ''Muy bueno'' y ''Correcto'', en función de su aspecto físico. No obstante, todos los dispositivos cuentan con un rendimiento excelente.

La tienda dispone también de accesorios como auriculares, cables y bases de carga rápida.

Para cualquier duda o consulta, se recomienda visitar la web y contactar directamente con los especialistas de Apple Adictos. Disponer de un móvil funcional y moderno, ahorrando grandes cantidades de dinero nunca había sido tan fácil.