Blue Diamond Resorts anuncia emocionantes mejoras en las categorías Diamond Club™ y Star Class™

Estas mejoras se ofrecen actualmente en los portafolios de Royalton Luxury Resorts y Planet Hollywood Beach Resorts, y estarán disponibles para los huéspedes con reservas a partir del 1 de octubre 2023 Blue Diamond Resorts, una reconocida compañía de resorts todo incluido conocida por sus marcas de hospitalidad personalizadas y excepcionales experiencias para los huéspedes, se complace en anunciar importantes mejoras en sus distinguidas categorías de habitaciones Diamond Club™ y Star Class™. Estas mejoras se ofrecen actualmente en los portafolios de Royalton Luxury Resorts y Planet Hollywood Beach Resorts, y estarán disponibles para los huéspedes con reservas a partir del 1 de octubre del 2023. La adición de estas mejoras enfatiza aún más el compromiso de la compañía de ofrecer el más alto nivel de servicio y satisfacción a sus valiosos huéspedes.

Con una atención meticulosa a los detalles y una dedicación para superar las expectativas, Blue Diamond Resorts ha priorizado elevar la experiencia de los huéspedes en todas las regiones y departamentos, en respuesta a los deseos y expectativas de los viajeros actuales. Estas mejoras abarcan aspectos importantes, como alimentos y bebidas, experiencia en la habitación y servicios para los huéspedes, enfocándose especialmente en los apreciados servicios de mayordomo que se han convertido en sinónimo de lujo y atención personalizada.

"Blue Diamond Resorts siempre ha estado comprometida en establecer el estándar de excelencia en la industria hotelera", comentó Jurgen Stutz, Vicepresidente Senior de Ventas, Marketing, Revenue y Distribución de Blue Diamond Resorts. "Estas emocionantes mejoras reflejan nuestra dedicación para mejorar continuamente las experiencias de nuestros huéspedes y garantizar que su satisfacción sea inigualable".

Uno de los aspectos más destacados de estas mejoras es la expansión de los exitosos servicios de mayordomo de Blue Diamond Resorts. La compañía aumentará el número de mayordomos por resort, asegurando así un mayor nivel de servicio personalizado para cada huésped. Con el objetivo de mejorar la exclusividad y atención, se incrementará la proporción de mayordomos por habitación, garantizando una experiencia verdaderamente personalizada y generando más oportunidades laborales en la región. Un programa de capacitación intensivo para los mayordomos facilitará una interacción fluida y brindará asistencia personalizada durante toda la estancia de los huéspedes.

Además de los mejorados servicios de mayordomo, Blue Diamond Resorts ampliará la selección de bebidas premium disponibles en todos los bares de Diamond Club™ y Star Class™ del resort, así como en salones designados. Esto proporcionará a los huéspedes una selección incomparable de las mejores bebidas, estableciendo un nuevo estándar para las experiencias todo incluido de lujo. También se ampliarán y mejorarán las opciones culinarias para los huéspedes de Diamond Club™ y Star Class™, con restaurantes dedicados para desayunos y una experiencia mejorada de servicio a la habitación que incluirá nuevas opciones de vinos y cervezas.

Reconociendo la importancia de prestar atención a los detalles, Blue Diamond Resorts está revisando meticulosamente y actualizando todas las comodidades en la habitación para los huéspedes de Diamond Club™ y Star Class™.

Estas importantes mejoras en las categorías Diamond Club™ y Star Class™ ejemplifican el compromiso de Blue Diamond Resorts de ofrecer un servicio y una satisfacción excepcionales. Los huéspedes pueden anticipar una experiencia verdaderamente elevada e inolvidable, con servicios personalizados de mayordomo, una amplia selección de bebidas premium y lujosas amenidades en la habitación. Blue Diamond Resorts espera dar la bienvenida a los viajeros y brindarles un nivel incomparable de lujo y hospitalidad.

Para más información sobre estas mejoras o para hacer una reserva, se puede visitar www.royaltonresorts.com o www.planethollywoodhotels.com

Acerca de Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 60 propiedades, que superan las 18.000 habitaciones en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Sus 9 marcas hoteleras líderes comprenden al galardonado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, donde Todos son Familia. Sin importar si son vacaciones entre amigos, padres e hijos, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos o viajeros solos, todos son familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, tales como All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™.

Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia sólo para adultos que incluye una exclusiva gastronomía y alojamiento preferencial para reforzar estar unido bajo el concepto Togetherness entre sus huéspedes. Disfrute a su manera en Royalton CHIC Resorts, una marca todo incluido que bajo su concepto "Party Your Way" brinda una vibrante y efervescente experiencia sólo para adultos para deleitarse con lo inesperado. A Millas de lo Ordinario, Mystique by Royalton ofrece a los viajeros la oportunidad de conectarse con su entorno en una moderna colección de resorts estilo boutique que muestran una vibrante belleza infinita. En Jamaica, Grand Lido Negril promete a huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas Completamente al Natural con todo incluido y acceso a una costa exclusiva para máxima privacidad.

Memories Resorts & Spa diseña las mejores experiencias para vacaciones familiares, reunión de amigos o simplemente para relajarse en pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y herencia. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like a Star™, una experiencia atractiva e interactiva con elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras Escape de los Paparazzi en Planet Hollywood Adult Scene donde sus vacaciones sólo para adultos serán el centro de la fascinación y la atención con glamour y exclusividad.

Para más información acerca de Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com