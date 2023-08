Más de un millón de rodamientos: el Schaeffler Wind Power Standard garantiza la máxima fiabilidad en los aerogeneradores

Ya se han fabricado y entregado más de un millón de rodamientos para aerogeneradores, de acuerdo con el Schaeffler Wind Power Standard. Los niveles de calidad más exigentes para productos y procesos. Hace más de diez años que el Wind Power Standard tiene en cuenta la creciente exigencia de fiabilidad de los aerogeneradores y los componentes asociados En el contexto de unos ambiciosos objetivos climáticos y una conciencia cada vez mayor de los problemas de sostenibilidad en la sociedad, la generación de energía renovable (en la que se incluye la eólica como componente central) adquiere una importancia creciente. Como líder del mercado y partner estratégico de desarrollo, Schaeffler, el proveedor global de los sectores de la automoción y la industria, lleva 40 años suministrando soluciones fiables de rodamientos para aerogeneradores terrestres y marinos. Los rodamientos de Schaeffler se pueden encontrar en entre un tercio y la mitad de los aerogeneradores del mundo.

Hace más de diez años, Schaeffler implementó el Wind Power Standard para los rodamientos de aerogeneradores, que tiene en cuenta la elevada exigencia de fiabilidad de los aerogeneradores y los componentes asociados. Este estándar para productos y procesos garantiza que los rodamientos de los aerogeneradores se sometan a las normas de calidad más exigentes, que también se aplican, por ejemplo, en la industria de la automoción y en los sectores aeronáutico y aeroespacial. A principios de año Schaeffler fabricó y entregó el rodamiento un millón, que cumplía el Wind Power Standard.

Los rodamientos desempeñan un papel clave en los aerogeneradores

El avance hacia turbinas de varios megavatios comporta un aumento de las cargas y los pares, que a su vez someten los componentes a una solicitación aún mayor, mientras que los costes asociados a las paradas no programadas y las tareas de mantenimiento en caso de avería son cada vez más elevados, en particular cuando se trata de sistemas en alta mar.

"Nuestros clientes necesitan componentes fiables que permitan aprovechar en su totalidad el potencial del incremento de la densidad de potencia de los aerogeneradores. Gracias al Wind Power Standard, llevamos más de diez años garantizando el máximo nivel de calidad, con más de un millón de rodamientos hasta la fecha", ha dicho Bernd Endres, responsable de la unidad de negocios Eólica en Schaeffler.

Procesos específicos de las aplicaciones de energía eólica en toda la cadena de suministro

Para garantizar estos elevados estándares, Schaeffler apuesta por procesos coordinados y transparentes, un sistema de gestión de cambios definido, un control estricto de la calidad y una amplia documentación a lo largo de toda la cadena de procesos, que se consigue en estrecha colaboración con los clientes y proveedores. Las actividades específicas de desarrollo de los proveedores aseguran el máximo nivel de calidad desde el principio.

Larga experiencia y amplios conocimientos de los sistemas

El cumplimiento de los estrictos estándares de calidad que se aplican en todos los equipos de desarrollo y diseño a escala mundial, así como en todas las instalaciones de producción que diseñan y fabrican rodamientos para aerogeneradores, se supervisa mediante auditorías internas. Además de la prolongada experiencia y los amplios conocimientos sobre sistemas de los especialistas de Schaeffler, es concretamente el uso de programas de cálculo y simulación de vanguardia lo que garantiza que los rodamientos para aerogeneradores se diseñen de forma óptima. Los cálculos se complementan y validan usando bancos de pruebas avanzados. Schaeffler ofrece gran variedad de opciones de ensayo, en particular para rodamientos del rotor, en forma del banco de pruebas para grandes rodamientos "Astraios".