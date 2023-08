​Urban Poke se alía con Too Good to Go contra el desperdicio alimentario

El desperdicio alimentario es un problema real y mundial del que las compañías deberían ser conscientes. Sólo en España, según las últimas cifras disponibles, el 3,8 % del total de alimentos y bebidas comprados dentro y fuera de los hogares acaban en la basura.



Para visualizarlo mejor, cada español tira, al año, el equivalente a 28 kilos de comida a la basura o, lo que es lo mismo, 1245 toneladas anuales en todo el territorio nacional.

Si se salvara sólo una cuarta parte de la comida que se pierde en todo el mundo, se podría alimentar a todo ese porcentaje que, también en el mismo mundo, pasa hambre.

Por ello Urban Poke da un paso más en su compromiso por la sostenibilidad y la sociedad y se une a Too Good to Go, empresa líder en la lucha contra el desperdicio alimentario.

Se trata de comenzar a funcionar gracias a una app que permite a restaurantes y otros comercios vender su excedente diario de comida en forma de “packs sorpresa”, evitando que se tire a la basura a final del día.

De esta manera, en el caso de Urban Poke, se brindan pokes preparados con los ingredientes excedentes, a un precio simbólico - muy por debajo de su coste real -, con el fin de evitar desperdiciarlos y garantizando y manteniendo la calidad y la frescura de los productos.

“Tanto las empresas como los consumidores debemos ser conscientes del impacto social, medioambiental y económico que supone tirar la comida a la basura. Está en nuestras manos conseguir llegar al objetivo de desperdicio 0 y aprovechar al 100% todo lo que producimos” añade Pedro Sánchez, Director General de Urban Poke.

La cadena de pokes, que ya cuenta con 22 locales, se une al movimiento #Lacomidanosetira para seguir expandiendo la filosofía “Healthy Fast Food” y aportar su granito de arena en la lucha contra el desperdicio alimentario.