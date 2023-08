Tecnologia anti-hurto de la mano de Crown Technology Latam

Los robos de mercancía son un verdadero problema que afecta al comercio en general.

Para hacer frente a este tipo de situaciones, se requiere recurrir a herramientas en materia de seguridad como los sistemas EAS que la empresa Crown Technology Latam pone a disposición del sector retail. Estas antenas representan una solución tecnológica muy eficaz para disminuir el riesgo de hurto de mercancías en locales comerciales.

Crown Technology Latam y su sistema antihurto para retail Crown Technology es una compañía especializada en el desarrollo de sistemas de seguridad. Cuenta con una sólida presencia en más de 16 países, en los que ha instalado sistemas de EAS (Electronic Article Surveillance / Vigilancia electrónica de artículos) para el control de mermas de reconocidas tiendas. Entre la amplia gama de soluciones antihurto para retail que esta firma pone en el mercado, destacan las antenas EAS que operan con sistemas RF y AM.

La diferencia principal entre esos dos tipos de antena es la frecuencia, alcance y tipo de señal con la que trabajan. Por ejemplo, los sistemas antihurto AM son ideales para cubrir grandes distancias, como las entradas de tiendas, ya que pueden ubicarse con una separación de hasta 2,5 metros. Estas antenas cuentan con una tasa de detección bastante alta, de casi un 95 %, lo que garantiza su eficacia en el control de hurtos.

Por su parte, el sistema antihurto de radiofrecuencia o RF es el más extendido en la mayoría de comercios y su tasa de detección es del 85 %. Aunque cuenta con una precisión menor en la prevención de hurtos, no deja de ser una herramienta útil en materia de seguridad si se emplea con medidas de prevención adicionales.

En ese sentido, se debe tener en cuenta que el metal perturba la radiofrecuencia, por eso es importante no tener objetos de metal cerca de los arcos en la salida del comercio y vigilar los productos con componentes de metal.

¿Cuáles son las ventajas del sistema antihurto para retail? Contar con una antena EAS antihurto es una gran ayuda al momento de evitar la pérdida o robo de mercancías en una tienda. Pero, en caso de que se produzca, estos sistemas permiten detener a la persona a la brevedad posible. Muchas veces, no es necesario llegar a estos extremos, ya que el simple hecho de tener estas antenas instaladas actúa como un elemento disuasorio.

Para muchas tiendas con grandes entradas abiertas, estas herramientas de seguridad son una gran ventaja, porque aportan una mejor experiencia a las personas dentro del establecimiento y permiten a los vendedores centrarse en la atención al cliente.

Para cerrar su oferta de servicios, esta empresa cuenta con técnicos altamente capacitados para prestar soporte, instalación y mantenimiento de equipos de seguridad, garantizando eficacia y prontitud en la atención a sus clientes, que se encuentran en más de 16 países de América del Sur, Centroamérica y el Caribe.