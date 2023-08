En la temporada de vacaciones, ¿Cómo se mantiene activo un deportista para no perder la forma?

Anyd es una empresa especializada, conformada por profesionales expertos en nutrición deportiva. Sus servicios están enfocados en asesorar la nutrición y el rendimiento de atletas y opositores en todos los niveles para que alcancen un rendimiento óptimo. Trabajan con todas las disciplinas del deporte en el ámbito profesional y amateur.

Como expertos, señalan que la temporada vacacional es una etapa de transición de las más críticas, cuando se acaban los calendarios de torneos deportivos.

En ese sentido, destacan la importancia de asumir rutinas y hábitos alimenticios que mantengan al máximo su nivel mientras comienza la nueva temporada de competencias.

Cómo se mantienen activos los deportistas en vacaciones Los especialistas de Anyd manifiestan que para la mayoría de las personas el verano es sinónimo de descanso y ocio. Para algunos, incluso se asocia con excesos en la alimentación, las fiestas y la ingesta alcohólica. Sin embargo, advierten que con los deportistas es fundamentalmente una etapa de transición a la que suelen llamar descanso activo.

Este concepto consiste en mantener un plan de entrenamiento sin la exigencia que tiene la preparación para una competición deportiva. El objetivo aquí es mantener la tonificación muscular, la resistencia corporal, controlar el peso y prepararse para afrontar las metas en la nueva temporada. Algunos atletas incluso suelen incluir la práctica de una actividad distinta a su disciplina.

El ritmo y la intensidad suele variar según los requerimientos físicos del atleta. Sin embargo, en lo que coinciden los entrenadores es en no acumular más de 3 días continuos de “descanso total”. Tampoco más de 3 días seguidos de entrenamiento o práctica deportiva. Recordar que las vacaciones son la etapa previa a la pretemporada.

La alimentación juega un papel fundamental Como las actividades físicas sufren una modificación importante durante las vacaciones, la alimentación debe ajustarse en esa misma proporción.

Los nutricionistas expertos de Anyd señalan dos factores importantes a tener en cuenta. El primero es que, como el gasto energético total (GET) se reduce, el consumo de carbohidratos y calorías debe ajustarse para no subir de peso.

En segundo lugar, mencionan que, debido a las altas temperaturas típicas de esta época, es aconsejable consumir más alimentos ricos en agua. También es recomendable mantener todo el tiempo una botella de agua cerca para evitar el consumo de bebidas azucaradas. Otro consejo del equipo de Anyd es tener snacks saludables como frutos secos, frutas o sándwiches para atender los ataques de ansiedad.

Por supuesto, en todos los casos es preciso apoyarse en la asesoría de un nutricionista profesional. Sus consejos son indispensables para no adoptar un régimen alimenticio contraproducente que atente contra el rendimiento alcanzado. Agregan que eso implica mantener una estructura del plato saludable y ayudar a los deportistas con su etapa de transición.