El centro especializado en osteopatía pediátrica, TEM

El bebé está sometido a fuerzas intrauterinas, tanto durante el embarazo como en el parto, particularmente a nivel craneal, que pueden derivar en patologías comunes como cólicos infantiles, reflujo gastroesofágico, hipo, otitis repentina o afecciones respiratorias, las cuales pueden afectar a la salud del niño pequeño.

En este sentido, la osteopatía pediátrica es una disciplina con enfoque osteopático y holístico que brinda un abordaje seguro y adecuado para los bebés y niños en todas las etapas de su desarrollo. El tratamiento facilita la autorregulación del organismo ante cualquier patología, dándole al cuerpo las herramientas necesarias para su autocuración.

En la Valencia, un centro especializado en osteopatía es TEM. Cuenta con un equipo de profesionales con más de 17 años de experiencia en el área, brindando técnicas osteopáticas eficaces adaptadas a las necesidades de los niños.

¿En qué casos acudir a la osteopatía pediátrica? Normalmente, a partir de los dos o tres meses después del parto, es recomendable llevar al pequeño a revisiones de forma periódica con el especialista para asegurarse que su desarrollo y crecimiento se desenvuelve de manera adecuada. Sin embargo, hay algunos signos de alarma que ayudan a saber cuándo es necesario recurrir a un osteópata.

Entre las más comunes está, si el bebé tiene reflujo después de cada toma, si tiene dificultad para tragar, o si presenta algún tipo de problema digestivo, tales como estreñimiento o diarrea. También, puede manifestar gases, vómitos, dificultad para dormir, así como irritabilidad y lloro sin razón aparente. En los casos más graves, los niños suelen presentar problemas para girar la cabeza hacia uno de los lados o alteraciones en la cintura que les limita su desarrollo motor. Para cualquiera de estas afecciones, existen técnicas osteopáticas que logran tratar de manera efectiva estas patologías así como prevenir su aparición.

TEM es un centro osteopático especializado en aplicar tratamientos osteopáticos específicos que contribuyen a calmar las afecciones del bebé y a fortalecer su salud, utilizando tecnología de vanguardia en el sector.

Especialistas en osteopatía pediátrica en Valencia Algo que caracteriza a este centro osteopático en Valencia es su enfoque en osteopatía pediátrica de la mano de Luana Ivorciuc Vatamanu, quien es una especialista destacada en el campo. Luana también es líder del proyecto Little Steps of Hope, dedicado a brindar tratamientos osteopáticos a niños que no tienen acceso a ellos de manera privada. Se puede decir que el equipo TEM lleva el sello de garantía de calidad, puesto que sus especialistas titulados se mantienen constantemente actualizados en congresos y postgrados para ofrecer los abordajes más avanzados en el área.

Los especialistas ofrecen consultas personalizadas en las cuales realizan un historial completo del bebé o del niño. Este recopila detalles sobre el embarazo de la madre y el día del parto, así como datos del documento de alta hospitalario, como peso, perímetro craneal, altura, test de APGAR, entre otros datos de importancia que le permiten determinar el origen de la patología del paciente.

Posterior a la exploración clínica, realizan una evaluación física del bebé o niño o niña, para comprobar sus movimientos pasivos y activos específicos, así como los hitos de desarrollo, los reflejos y el tono muscular. En algunos casos, se puede llevar a cabo una serie de pruebas ortopédicas, neurológicas y medidas craneanas para obtener un diagnóstico más preciso del estado del paciente.

Para la aplicación del tratamiento, la clínica apuesta por el trabajo en equipo y colabora con un equipo de profesionales como enfermeras maternoinfantil, asesores de lactancia, entre otros, realizan técnicas osteopáticas suaves, adaptadas a las necesidades de los niños, proporcionándoles el equilibrio necesario para que mejoren su salud.

En definitiva, contar con un equipo de expertos en osteopatía como los de TEM es una manera de garantizarle a los niños un desarrollo sano y feliz.