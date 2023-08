Los mejores trabajos para estudiantes este verano 2023

Además de vacaciones y temperaturas altas, la temporada de verano ofrece a los estudiantes una excelente opción para ganarse un dinero extra que nunca sobran. Labores como guía turístico, clases de apoyo escolar, monitor de tiempo libre, empleado de restaurante o dependiente de tienda son ocupaciones que siempre buscan personal.

Sin embargo, todas ellas tienen varias cosas en común y es que, entre otros aspectos, implican una alta dedicación y son actividades estrictamente presenciales. Como alternativa, la empresa Tusclasesparticulares ha abierto la posibilidad de convertirse en profesor particular de inglés a través de su plataforma, accediendo a excelentes ingresos.

Ganar dinero extra como profesor particular de inglés Tusclasesparticulares es una academia online con 14 años de experiencia en el sector de la educación. Hoy en día, cuenta con una plantilla de 850.000 educadores y más de 5 millones de alumnos distribuidos no solo en España. Los servicios de esta plataforma se han extendido a países como Italia, Argentina, Chile y Perú.

Se definen así mismos como un referente internacional en materia de enseñanza y, por eso, consideran que son una buena alternativa para ofrecer servicios educativos. Explican que una de las áreas que tiene mayor demanda en esta temporada es la de los idiomas. Agregan que, entre ellos, el que más alumnos registra es el inglés.

Detallan que, como profesor particular de inglés, los ingresos pueden ser muy variables, pero siempre son atractivos para obtener ingresos extraordinarios en verano. Según los expertos de esta plataforma hay factores como el currículo, el nivel de inglés que se va a impartir y la intensidad horaria. Por niveles, el promedio por hora arranca desde los 8-10 euros en A1 y A2, hasta los 25 euros para las clases particulares de conversación.

Comenzar a dar clases de inglés es muy fácil Los representantes de la plataforma explican que para convertirse en profesor particular de inglés es muy sencillo. Solo hay que ejecutar 3 pasos, comenzando por ingresar a la página de Tusclasesparticulares y anunciarse totalmente gratis. Allí se detalla el tipo de clases que se desea impartir de forma presencial u online y se escribe una breve descripción de la misma.

Se crea un perfil donde se alojan los datos de contacto, el nombre y lugar de ubicación. Una vez completada la información solo se da clic para publicar el anuncio y la plataforma se encarga de hacerla visible para los estudiantes interesados. El profesor es quien les coloca el precio a sus servicios y Tusclasesparticulares no cobra comisión alguna por ello. Es decir, lo que se gana es 100 % para el instructor.

Una vez publicado el anuncio, los alumnos podrán contactar a través de un formulario proporcionado por tusclasesparticulares. La plataforma notifica a través del correo electrónico indicado por el educador y este podrá hablar con sus alumnos a través de su sistema de mensajería. Si lo prefiere, puede verificar su número telefónico para entablar una comunicación directa. Tras acordar las condiciones (tarifas, horarios, nivel de inglés) se puede comenzar a dar las clases y ganar dinero.