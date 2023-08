El futuro de las pymes. Asesoría de marketing y kit digital, como clave de la digitalización empresarial

La revolución digital ha transformado profundamente la sociedad moderna al potenciar la productividad y eficiencia gracias a innovadoras tecnologías y programas de software. Estos avances tecnológicos han abierto nuevas oportunidades de negocios, permitido una rápida adaptación al cambiante mercado global, brindado ventajas competitivas y logrado un mayor ahorro de recursos. En este contexto, BQ Research & Consulting, especialista en customer experience, human talent analytics y shopper marketing, ofrece a través de su línea de negocio AsesorándoT, la digitalización eficaz en empresas a través de la gestión de redes sociales, la creación el diseño web, la gestión de clientes y mucho más.

¿Cuál es el enfoque del programa Kit Digital? Con un presupuesto de 3.067 millones de euros, es un programa de ayudas económicas del Gobierno de España que ha puesto en marcha el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para impulsar la digitalización de pymes y autónomos en su proceso de transformación digital. Financiados por la Unión Europea a través del programa Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia permiten a los negocios acceder a diferentes soluciones digitales adaptadas a las necesidades de su empresa.

¿Cómo saber si se puede solicitar el bono?

Para solicitar el bono Kit Digital solamente se deben cumplir los siguientes requisitos: ser una pequeña empresa, microempresa o autónomo. Estar en situación de alta y tener la antigüedad mínima que se establece por convocatoria. Cumplir los límites financieros y efectivos que definen las categorías de empresas. Estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. No incurrir en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. No estar sujeta a una orden de recuperación pendiente de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común. No tener consideración de empresa en crisis. No superar el importe de ayudas minima establecidas.

¿Qué cantidad de dinero corresponde?

El importe máximo se detalla en la tabla, y dependerá del tamaño de la empresa:

Segmento I. Pequeñas empresas de entre 10 y menos de 50 empleados: 12.000 €.

Segmento II. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 3 y menos de 10 empleados: 6.000 €.

Segmento III. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 1 y menos de 3 empleados y personas en situación de autoempleo: 2.000 €.

Elegir las soluciones tecnológicas del Kit Digital que mejor se adapten a las necesidades de cada negocio. Se pueden elegir todas las que se necesiten hasta el máximo de importe subvencionable dependiendo del tamaño de cada empresa.