The Indian Face, la marca de moda que vende más de 500 camisetas cada día en su tienda online

Los productos de The Indian Face, con la llegada del verano, han sufrido una importante demanda a nivel nacional e internacional. En su catálogo, se encuentran: sudaderas, gafas de sol y polos, pero las camisetas online son las favoritas de la comunidad free spirit.

Este producto combina la calidad con la versatilidad y resistencia que buscan las personas aventureras. Es por esta razón que en pleno verano, la tienda online registra más de 500 ventas al día con envíos a toda España, también a Francia, México, Argentina, Colombia y Chile.

The Indian Face: la clave del éxito de sus camisetas online en verano La marca The Indian Face es reconocida a nivel mundial por representar a las personas aventureras que están en constante movimiento físico y buscan prendas que le sigan el paso a su estilo de vida.

En este sentido, sus camisetas responden a estas necesidades porque es un producto pensado exclusivamente para los amantes del deporte y el estilo de vida urbano.

Ahora bien, sus camisetas online están hechas bajo los estándares de ligereza, resistencia y comodidad. Para llevar a cabo esta combinación en una sola prenda, son elaboradas con un tejido de algodón al 100%, que es totalmente cómoda al contacto con la piel.

A esto se le agrega la calidad absorbente del material, que es ideal para hacer ejercicios o utilizar con las altas temporadas del verano. A su vez, la calidad del tejido hace que la camiseta no se desgaste con el uso constante, por esta razón, es una prenda duradera.

Variedad de modelos y colores Con todas las cualidades que destacan a las camisetas online de The Indian Face, personas de todo el mundo hacen compras del producto, creando así un importante foco en la marca.

Entre los países que compran la prenda se encuentran Francia, México, Argentina, Colombia y Chile. En España también hay compradores de todas las comunidades donde se ha popularizado la prenda.

Con respecto a los modelos, el original es uno de los más comprados, ya que es manga corta con el logo en el centro y está disponible en azul marino y blanco.

Otra camiseta más discreta, pero con las mismas cualidades de calidad, es el modelo attitude que lleva otra versión del logo pequeño en la parte delantera y una versión más grande en la espalda. Está disponible en naranja, rojo, azul, verde, amarillo y granate. En su plataforma digital se encuentran otros modelos que varían en color y formas que se adaptan a los gustos de cada cliente.

Además de camisetas online, The Indian Face dispone de un amplio catálogo de productos en los que se encuentran polos, gorras, gafas de sol para hombres, mujeres y niños.