Los especialistas en SEO y diseño web de Idital

El SEO y el diseño web son dos de los aspectos fundamentales en cualquier estrategia de marketing digital. De hecho, prácticamente no puede existir una campaña en canales online si no se atienden estos elementos en los sitios de las empresas.

La agencia especializada Idital, con sede en Valencia, explica que cada uno está compuesto por una serie de tareas que requieren de un enfoque profesional. Delegarlas en manos no cualificadas puede ocasionar la pérdida de tiempo y mucho dinero, lo que llega atentar incluso contra la competitividad de la marca. Son dos elementos distintos que deben estar altamente cohesionados.

Cómo trabaja el SEO la firma Idital La observación que hace el equipo de Idital se debe a la experiencia que han acumulado aportando soluciones a distintas compañías. Esta firma está conformada por un equipo multidisciplinario de diseñadores web, especialistas en SEO y marketing, videógrafos, fotógrafos y programadores. Todos unen sus esfuerzos para hacer que sus clientes crezcan y se mantengan competitivos en el mercado.

Detallan que el SEO es una estrategia de posicionamiento orgánico que va mucho más allá de optimizar contenidos e identificar keywords. Para aumentar la visibilidad, conseguir leads y tráfico de calidad es necesario conjugar tácticas técnicas y creativas. En este orden de ideas, los especialistas de Idital trabajan primero en una auditoría para diseñar un plan de trabajo.

Seguidamente, implementan técnicas de posicionamiento orgánico on page en función de lo que necesita cada sitio web. Esto tiene que ver con la estrategia de contenidos y palabras clave para aumentar la visibilidad entre el público objetivo. El SEO de Idital también incluye la optimización de velocidad de carga y el posicionamiento local con herramientas como Google Maps o Google My Business.

La importancia del diseño web El diseño web es fundamental para la estrategia de marketing digital de una marca. Los representantes de Idital afirman que son expertos en la construcción de sitios web exitosos. Resaltan que el triunfo de una página depende de aspectos como la experiencia de usuario, la seguridad y el branding. Es decir, que refleje de manera fiel lo que la empresa quiere proyectar a su audiencia.

Al igual que ocurre con el SEO, el primer paso que realizan para el diseño web es la evaluación inicial. Con ello, analizan el sector del negocio y determinan la conceptualización más adecuada para el sitio. Una vez definido el proyecto, los siguientes pasos tienen que ver con el desarrollo y la optimización con plugins que agregan velocidad y funcionalidades.

Para comprobar la efectividad de estas tareas, el equipo de Idital se vale de todos los recursos tecnológicos para el seguimiento. Yoast, Google Analytics o Google Search Console son algunas de las herramientas que usan para medir el impacto de la estrategia en tiempo real. Con ello, realizan los cambios necesarios o refuerzan los aspectos que hayan generado una respuesta positiva en el SEO y el diseño web.