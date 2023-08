Digitalizar un negocio a coste 0 € con el kit digital y el Agente Digitalizador Stuweb

Tener una página web bien optimizada y desarrollar una estrategia de marketing online eficaz, son tan solo dos de los puntos claves que todo proyecto que desee tener éxito en el mercado digital debe contemplar. No obstante, desarrollar estos recursos de forma realmente óptima suele ser una labor complicada para algunas empresas, especialmente, aquellas que se encuentran en fase de creación y de crecimiento.

Afortunadamente, hoy en día, estas organizaciones pueden apuntarse al programa Kit Digital cofinanciado por los fondos Next Generation, impulsado por la Unión Europea, que ayuda a las empresas en su proceso de digitalización, proporcionándoles mayores oportunidades para que sean más competitivas en su respectivo sector de actividad.

Stuweb es una empresa acreditada como ADA (Agente Digitalizador Adherido) para gestionar las subvenciones de este programa, facilitándole a pymes y autónomos que buscan contratar páginas web o servicios de desarrollo web, servicios integrales digitales para hacerlos más competitivos en su sector.

Ayuda financiera para mejorar el crecimiento de pymes y negocios pequeños El programa Kit Digital ofrece soluciones que permiten digitalizar los procesos y las operaciones de las pymes. A través de esta iniciativa, se busca modernizar el sector productivo español, favoreciendo su crecimiento y ampliando las posibilidades de entrar a nuevos mercados.

Para acceder a los beneficios del programa, es necesario cumplir con algunos requisitos. En primer lugar, el solicitante debe ser un autónomo, microempresa o pyme y debe estar dado de alta con una antigüedad mínima de 2 años, demostrar que la empresa no está en crisis, así como estar al día con las obligaciones tributarias y legales y no estar inmerso en prohibiciones que impone la Ley General de Subvenciones, estipuladas en el artículo 13.2. Dependiendo de cada negocio, el programa puede otorgar hasta 12.000 euros para cubrir las necesidades digitales.

Kit Digital trabaja con agentes digitalizadores, los cuales ofrecen diferentes soluciones tecnológicas para que las empresas puedan beneficiarse por medio de las subvenciones establecidas. Uno de ellos es Stuweb, que ofrece una gama de servicios tecnológicos que ayuda a las compañías a ser más competitivas.

Soluciones personalizadas de Kit Digital para empresas Stuweb se ha consolidado como una empresa referente en la prestación de servicios tecnológicos porque cuenta con una trayectoria de más de 17 años ofreciendo servicios personalizados con buena relación calidad-precio.

Entendiendo lo difícil que es empezar y hacer crecer un negocio online desde cero, ofrecen diferentes soluciones adaptadas a las necesidades de las empresas a través del Kit Digital. Entre estas, tienen un plan que incluye la creación de una página web en WordPress de alta calidad y optimizada para SEO, diseño a medida, un dominio y correo electrónico, certificado SSL, panel de control hosting y web, conectividad con Google Analytics y Google Search Console. Además, el servicio incluye asesoramiento y soporte personalizado, resolviendo las dudas que los usuarios puedan tener.

La compañía también tiene paquetes de servicios relacionados con marketing digital, gestión de redes sociales, blog, mailing, SEO y SEM, entre otros servicios, que pueden ser consultados a través de su página web.

Hasta la fecha, la empresa ha ayudado a cientos de empresas que buscan contratar páginas web o servicios de desarrollo tecnológico para triunfar en el entorno digital gracias a los servicios que ofrecen. Estos son llevados a cabo por un equipo de profesionales con experiencia comprobada en el sector que buscan el mayor beneficio posible para sus clientes.