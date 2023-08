VetEasy presenta el seguro veterinario con algunas de las mejores coberturas del mercado

El gasto promedio de tener una mascota en España asciende a los 1.282 € anuales, según el estudio Anual sobre Mascotas en España.

Si bien no parece tanto en comparación con todo lo que las aproximadamente 29 millones de mascotas existentes en el país se merecen, estos costes pueden incrementar severamente de un momento a otro por cuenta de malestares. Pueden surgir enfermedades y accidentes que puedan afectar la salud de los amigos peludos, y que los pueden llevar a requerir atención veterinaria urgente y costosa.

Teniendo esto en cuenta, VetEasy ha lanzado su seguro veterinario con el objetivo de que las personas no se preocupen por el dinero en estas situaciones, cuando las mascotas requieren los mejores cuidados.

Ir al veterinario de confianza para perros y gatos con VetEasy Contar con el seguro veterinario de VetEasy permite acudir a cualquier veterinario en toda España y la Unión Europea cuando se presenten los imprevistos y después recibir un reembolso del 80 % de las facturas pagadas en tan solo tres o cuatro días. Esto es fundamental para las mascotas, teniendo en cuenta que los imprevistos, la posible aparición de enfermedades, los medios de diagnóstico, las visitas a urgencias y las intervenciones quirúrgicas pueden ascender a una cantidad económica relevante y difícil de hacer frente para muchas familias.

VetEasy ofrece dos modalidades de seguro veterinario, de manera que cada tutor pueda elegir la modalidad que más le convenga y empezar a pagar una pequeña mensualidad a partir de 8 € al mes. En la primera, llamada Clinimascota, se cubren el 80 % de los gastos derivados de cirugías por enfermedad o accidente hasta un límite anual de 2.000 €.

Por otro lado, Completmascota cubre el 80 % de todos los gastos veterinarios asociados a enfermedades o accidentes hasta un límite de 3.000 € anuales. Además, también incluye 40 € anuales para la consulta de vacunación y las vacunas del peludo y 15 € en antiparasitarios en la primera anualidad del contrato. Se trata, entonces, de cubrir de forma integral a las necesidades en materia de salud de la mascota, que también aborda prácticas de prevención como la vacunación y la desparasitación; y el apoyo en caso de que la situación llegue a desenlaces tristes como la perdida de la mascota.

El seguro de VetEasy ayuda a cumplir la nueva Ley de Bienestar Animal Más allá del seguro veterinario, VetEasy ofrece la posibilidad de añadir el seguro de Responsabilidad Civil que será obligatorio a partir del 29 de septiembre del 2023 para todos los perros del territorio español. De este modo, el mejor amigo no solo estará cubierto de gastos veterinarios imprevistos derivados de enfermedad o accidente, sino también de la posibilidad de los daños materiales y personales que pueda causar a terceros.

La tranquilidad de tomar las mejores decisiones posibles para el peludo De esta manera, las modalidades del seguro que ofrece VetEasy permiten a las personas tomar decisiones basadas 100 % en la salud de su mascota cuando se presente una enfermedad o accidente, en lugar de verse influidas por los costes y la disponibilidad de recursos en el momento. Por esta misma razón, el seguro veterinario de VetEasy ofrece algunas de las mejores coberturas del mercado y mayores garantías de reducción del estrés, la ansiedad y la incertidumbre ante la salud de ese mejor amigo, y en su lugar ofrece prevención, tranquilidad y apoyo. La empresa apela a los interesados: "¿Quieres estar tranquilo? ¡Calcula el precio para tu mejor amigo de forma totalmente gratuita y ofrécele los mejores cuidados en todo momento!".