Vacaciones en familia seguras y en contacto de la mano de SaveFamily

En uno de los mejores momentos del año para pasar tiempo de calidad en familia, muchos padres empiezan a planear sus vacaciones de agosto, tomando en cuenta todas las medidas indispensables para garantizar la seguridad de los más pequeños. Según un estudio realizado entre tres mil padres por el buscador de vuelos Jetcost, se reveló que un 25 % admitió haber perdido alguna vez a uno de sus hijos durante las vacaciones.

Hoy en día, esta situación puede evitarse gracias a SaveFamily, el smartwatch niños con GPS y llamadas que garantiza unas vacaciones en familia seguras y en contacto.

Libertad y contacto para unas vacaciones seguras Durante las vacaciones de verano, los niños buscan experimentar la libertad de disfrutar al aire libre con la familia, así como también con amigos. En los sitios turísticos, los niños se desenvuelven de manera autónoma, fuera de la mirada adulta, desarrollando sus capacidades de sociabilización e independencia.

Sin embargo, para muchos padres, también son situaciones de permanente preocupación, donde se entra en un dilema por no saber si brindar o no espacio y libertad a su hijo.

Ante esta dificultad, los smartwatches de SaveFamily han revolucionado el acceso a la seguridad familiar, brindando el equilibrio entre contacto y libertad. Estos relojes digitales son una innovación tecnológica que otorga tranquilidad a los padres, al permitirles acceder a la geolocalización de sus hijos en tiempo real, garantizando la independencia y la seguridad de los más pequeños durante las vacaciones.

Seguridad para los más pequeños, tranquilidad para los mayores Tener unas vacaciones en familia seguras y en contacto es una posibilidad real para este verano con SaveFamily. Estos dispositivos están diseñados especialmente para niños, quienes pueden contar con un reloj con batería de larga duración que no solo da la hora, sino que también tiene otras múltiples funcionalidades, como la posibilidad de realizar llamadas, chatear y acceder a la cámara para tomar fotos divertidas.

La característica más importante radica en la geolocalización, ya que el smartwatch de SaveFamily cuenta con un sistema GPS que registra permanentemente la ubicación del niño e informa a sus padres a través de la aplicación vinculada de SaveFamily. Ante alguna dificultad, el botón S.O.S. del reloj permite realizar una triple llamada de forma inmediata, garantizando que el niño encontrará ayuda siempre mediante esta vía de contacto.

A su vez, puede recibir llamadas, pero solo de los contactos agendados, evitando el spam, y permite marcar un perímetro de seguridad para garantizar que el niño se mueva con libertad, siempre sobre zonas seguras. En resumen, los relojes SaveFamily pueden ser una herramienta invaluable para asegurar el cuidado y la tranquilidad de pequeños y mayores en unas vacaciones en familia seguras y en contacto.