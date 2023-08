Biocool explica por qué la climatización evaporativa Biocool es mejor que el aire acondicionado y la ventilación

Contar con un sistema de climatización sostenible y de bajo consumo permite a los sectores empresarial y comercial optimizar su rentabilidad. Desde España y para el mercado internacional, la marca Biocool se especializa en la fabricación y venta de equipos de climatización evaporativa, un sistema capaz de garantizar la temperatura óptima en grandes volúmenes industriales con un ahorro energético de hasta 80%, en comparación con el aire acondicionado tradicional. Además, el mecanismo de los climatizadores, fijos o portátiles, es respetuoso con el medioambiente al operar solo con agua, sin requerir el uso de refrigerantes.

Innovación y cuidado al medioambiente El Grupo Internacional Dantherm, con más de 60 años de trayectoria en la fabricación de equipos de eficiencia energética, lanzó la marca Biocool hace dos décadas, para afianzar su contribución con el desarrollo sostenible en el planeta. La operatividad de los climatizadores evaporativos se basa en el uso del aire exterior las 24 horas, para alcanzar una ventilación que no recircule aire como los equipos de climatización convencionales, de manera que los trabajadores y usuarios de los espacios respiren permanentemente aire 100 % renovado.

A diferencia de los sistemas de aire acondicionado o ventilación de siempre, los climatizadores Biocool funcionan con un principio natural y sencillo, como el de la brisa de mar, al transformar el aire caliente del exterior haciéndolo pasar por paneles empapados con agua. En el interior del equipo se produce el enfriamiento evaporativo del aire entre seis y 20 grados, según las condiciones del clima. Este proceso genera aire limpio, económico y ecológico.

Otra ventaja de estos equipos es la posibilidad de controlarlos mediante el sistema Smart City Cooler, que optimiza el rendimiento de los equipos en el sitio, o de manera remota. Los encargados de monitorizar los equipos climatizadores podrán descargar esta plataforma en cualquier dispositivo y detectar cualquier avería en las máquinas, conociendo al momento el funcionamiento de cada máquina, con histórico de rendimiento y la posibilidad de regular la temperatura según horarios.

Óptimas condiciones de confort y salubridad La climatización evaporativa elimina de las áreas industriales todo tipo de malos olores, polvo, humos y gases del exterior. Además, los empleados no sufrirán de estrés térmico y mejorarán su productividad. En un espacio climatizado adecuadamente se notará la disminución de migrañas, mareos, irritaciones en la piel, alergias o resfriados, ya que los aparatos no permiten cambios bruscos de temperatura.

Asimismo, las unidades permiten la climatización de zonas puntuales sin tener que cerrar puertas ni ventanas, reducen la electricidad estática y se adaptan a comercios, colegios, instalaciones deportivas, eventos, y hasta residencias particulares. Un espacio laboral ideal espera a quienes deseen adquirir esta innovación eficiente, ecológica y saludable.