Your Spanish Shop, la tienda online de productos 100% españoles, vuelve a realizar envíos a Reino Unido

Tras mantener suspendido el envío de productos a Reino Unido, la tienda vuelve a realizar envíos al país inglés La tienda online Your Spanish Shop ofrece una gran variedad de productos de origen 100% español y típicos de la gastronomía del país. Tras el Bexit, y debido a formalidades aduaneras, la empresa española suspendió todos los envíos al país inglés. Sin embargo, Your Spanish Shop ha superado todas las complicaciones volviendo a realizar de nuevo envíos de todos sus productos al Reino Unido.

No obstante, existen una serie de detalles que los usuarios deben tener en cuenta a la hora de realizar sus compras para recibirlas en este país:

Aranceles : todas las ventas a Reino Unido se consideran importaciones por lo que se deben pagar aranceles a partir de un importe. No obstante, Your Spanish Shop establece unos límites para que el cliente no tenga que pagar estos costes. Este límite se sitúa en compras de 130 libras (150€ aproximadamente con impuestos incluidos) y un máximo de 25 kilos de peso. Si el cliente desea realizar una compra de mayor valor, evitando los aranceles, podrá realizar varios pedidos con sus correspondientes gastos de transporte, para que no sobrepasen los límites establecidos.

: todas las ventas a Reino Unido se consideran importaciones por lo que se deben pagar aranceles a partir de un importe. No obstante, Your Spanish Shop establece unos límites para que el cliente no tenga que pagar estos costes. Este límite se sitúa en compras de 130 libras (150€ aproximadamente con impuestos incluidos) y un máximo de 25 kilos de peso. Si el cliente desea realizar una compra de mayor valor, evitando los aranceles, podrá realizar varios pedidos con sus correspondientes gastos de transporte, para que no sobrepasen los límites establecidos. Impuestos (IVA): todos los precios de los productos de la tienda son iguales para todos los países aunque se aplican los impuestos correspondientes a cada destino. De esta forma, el IVA se ajustará a la aplicación local de Reino Unido.

(IVA): todos los precios de los productos de la tienda son iguales para todos los países aunque se aplican los impuestos correspondientes a cada destino. De esta forma, el IVA se ajustará a la aplicación local de Reino Unido. Debido a las restricciones aduaneras, no se permite el envío de bebidas alcohólicas a Reino Unido.

a Reino Unido. El coste del envío a Reino Unido es de 29,99 € para un máximo de 25 kilos de peso, incluyendo los gastos de aduana.

a Reino Unido es de 29,99 € para un máximo de 25 kilos de peso, incluyendo los gastos de aduana. El plazo de entrega estimado es de 1 a 2 días para la tramitación en aduanas y de 4 a 5 días el envío hasta el destino. Tienda de productos españoles de referencia

Your Spanish Shop es la tienda online de referencia de productos 100% españoles que realiza envíos diarios a todos los países de la Unión Europea.

En su tienda online, Your Spanish Shop ofrece una gran variedad de productos típicos españoles, desde dulces típicos, pasando por el imprescindible aceite de oliva, una gran variedad de legumbres, embutidos ibéricos, productos típicos del desayuno como mermeladas y, por supuesto, quesos típicos españoles de vaca, cabra y oveja, que hacen las delicias de cualquier visitante a España.