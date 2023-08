El Centre Dental Francesc Macià ofrece consejos para evitar la sensibilidad de los dientes durante este verano

La dirección de la Clínica Dental Francesc Macià explica que "una vez terminadas las vacaciones de verano es importante que se acuda a la clínica dental para recibir un diagnóstico y un tratamiento adecuado" La sensibilidad dental en verano puede ser causada por una combinación de factores relacionados con las actividades y hábitos típicos de esta época del año, así como las condiciones específicas relacionadas con la salud bucodental.

El equipo del Centre Dental Francesc Macià es consciente de esta situación y ha realizado un análisis sobre los motivos de dicha sensibilidad y los consejos sobre cómo evitarla:

Motivos de la sensibilidad dental en verano:

Consumo de alimentos y bebidas frías: durante el verano, es común consumir alimentos y bebidas frías como helados, batidos, bebidas con hielo, entre otros. El contacto prolongado de sustancias frías con los dientes puede irritar las terminaciones nerviosas y causar sensibilidad.

Bruxismo: El estrés y las actividades de ocio durante las vacaciones pueden llevar al bruxismo (apretar y rechinar los dientes), lo que puede desgastar el esmalte y provocar sensibilidad. Consejos para evitar la sensibilidad dental en verano:

Limitar el consumo de alimentos y bebidas frías: reducir la frecuencia con la que se consumen alimentos y bebidas frías, y tratar de no masticar hielo, ya que esto puede dañar el esmalte.

Programar una revisión dental: antes de las vacaciones de verano, se debe programar una revisión con el dentista para asegurarse de que los dientes estén en buen estado y recibir recomendaciones adicionales para protegerlos durante esta temporada. Cabe recordar que la sensibilidad dental puede ser un síntoma de problemas dentales subyacentes, como las caries o enfermedades de las encías. La dirección de la Clínica Dental Francesc Macià explica que "una vez terminadas las vacaciones de verano, si la sensibilidad persiste o es muy intensa, es importante que se acuda a nuestra clínica para recibir un diagnóstico y un tratamiento adecuado".