¿Qué convierte a Marbella en uno de los mejores destinos de lujo de Europa?

La ciudad de Marbella es un enclave turístico y cultural que año tras año recibe turistas locales y extranjeros, para disfrutar de su clima, su gastronomía y su variada oferta de planes de ocio.

En 2022, el portal de viajes European best destination posicionó a esta ciudad como líder del turismo de lujo, teniendo en cuenta la infraestructura y las prestaciones que ofrece al visitante con un alto poder adquisitivo. Como agencia inmobiliaria en Marbella, en Nevado Realty consideran que Marbella no solo es un lugar para descansar y salir de la rutina al ritmo del sonido de las olas, sino que además es un lugar excelente para disfrutar de todos los lujos que hacen de la experiencia de los turistas un momento inolvidable.

Paisajes paradisíacos acompañados del lujo Se puede afirmar que una de las razones por las que Marbella es un destino de lujo es su naturaleza virgen y sus ecosistemas excelentemente conservados. Esta ciudad cuenta con un aproximado de 27 kilómetros de playa, los cuales se pierden en el horizonte y se funden con las aguas cristalinas que hacen parte de su bahía. Para los visitantes, gozar de una playa tranquila y en buenas condiciones es ideal para pasar sus vacaciones, por lo que están dispuestos a pagar un poco de más para disfrutar de la arena y las aguas de una de las playas más hermosas de la península.

La ciudad también alberga un gran número de hoteles de lujo, boutiques y extensiones enormes de campos de golf que reúnen a aficionados y profesionales en la práctica de un deporte que se caracteriza por la elegancia y la sofisticación de sus escenarios deportivos. Marbella también es el habitáculo de restaurantes de renombrado prestigio, entre los que destacan tres negocios galardonados con las tres estrellas Michelín, uno de los galardones más respetados en la alta cocina. La ciudad cuenta con varios puertos deportivos, destacando sobre todos Puerto Banús, el cual permite la práctica de deportes náuticos y la navegación de yates de lujo en cualquier momento del año.

Inmuebles en Marbella Para Nevado Realty, adquirir una propiedad en Marbella representa una excelente oportunidad de inversión, ya que así como la ciudad ha podido posicionarse como una de las preferidas para el turismo de lujo, también ha logrado ganar prestigio por su amplia variedad de propiedades y bienes inmobiliarios de esta misma línea. En sus zonas de playa y áreas urbanas es posible encontrar villas, chalets, edificios de apartamentos e infraestructura con un alto nivel de sofisticación, atrayendo a inversores de todo el mundo que desean aprovechar el potencial de esta zona, tanto a nivel turístico como a nivel residencial.

