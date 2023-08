Las ventajas de estudiar en el extranjero con Constanza Business & Protocol School

Una de las metodologías que se está convirtiendo en la base del modelo educativo en las universidades actuales es el desarrollo de la visión internacional, un aspecto que está estrechamente relacionado con la posibilidad de que los alumnos estudien en el extranjero. Estos programas internacionales no solo buscan dotar de las mejores capacidades profesionales a los estudiantes, sino también facilitar en la mayor medida de lo posible su inserción al mundo laboral.

Constanza Business & Protocol School es un centro de formación en Madrid que, gracias a sus acuerdos internacionales, ofrece una gran variedad de programas educativos para estudiar en el extranjero. En este contexto, ofrecen también interesantes becas para que sus estudiantes puedan formarse profesionalmente en otras partes del mundo.

¿Cuáles son las ventajas de estudiar en el extranjero? En el mundo laboral actual, tener un título internacional aporta un valor diferencial a cualquier profesional, además, es un añadido que resulta muy atractivo para las empresas. Por esta razón, garantiza mayores posibilidades de acceder a un mejor puesto de trabajo. Pero estas no son las únicas ventajas de estudiar en el extranjero, sino que hay muchas más entre las cuales se pueden destacar tres principales. La primera es que mejora la capacidad de trabajo, debido al esfuerzo necesario para superar los procesos académicos internacionales. En segundo lugar, está la capacidad de adaptación, ya que obtener un título habiendo estudiado en el extranjero es una prueba fiable de que el estudiante ha logrado adaptarse con éxito a un sistema de formación distinto al de su lugar de origen.

En tercer lugar, está el conocimiento del idioma. Haber superado de manera exitosa un programa de estudio en otro idioma es garantía de que el estudiante ha aprendido a dominarlo. Además, está comprobado que un profesional multilingüe tiene mejores oportunidades laborales que quien solo habla 1 idioma.

Estudiar en el extranjero con Constanza Business & Protocol School El centro educativo Constanza Business & Protocol School cuenta actualmente con acuerdos internacionales firmados con prestigiosas universidades y escuelas de negocios de todo el mundo. Estos convenios pueden ser aprovechados por estudiantes de postgrado que quieran realizar estudios en el extranjero, concretamente en países de habla inglesa. Una de estas universidades es, por ejemplo, la University of California UC Riverside, con sede en el Estado de California y una de las más respetadas en todo Estados Unidos. También está la Dublin Business School en Irlanda, conocida por ser una de las instituciones universitarias más relevantes del mundo. Otra de las universidades es la Hult International Business School, una de las escuelas de negocios más prestigiosas y reconocidas internacionalmente, con sede en las principales capitales de negocios del mundo tales como Shanghái, Boston, Dubái, Londres y San Francisco.

La posibilidad de estudiar en el extranjero y aprovechar sus ventajas está al alcance de quienes quieran estudiar un programa de posgrado en inglés gracias a Constanza Business & Protocol School. Por medio de esta escuela de negocios, los estudiantes podrán vivir una experiencia internacional en tres de las instituciones universitarias más importantes de todo el mundo.