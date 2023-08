Servicio cualificado de una asesora de lactancia materna con La Teta Que Alimenta

El camino de convertirse en madre para toda mujer supone un cambio radical en su vida y un redescubrimiento interior.

Dentro de ese trayecto, la lactancia materna es un proceso esencial no solo por los beneficios nutricionales e inmunitarios que aporta hacia los bebés sino también por las ventajas sanitarias y emocionales que conlleva para las mujeres lactantes.

Sin embargo, a veces, existen muchos factores que dificultan ese tipo de alimentación natural y generan dudas, dolor e inseguridad que requieren una atención con conocimientos profesionales. La Teta Que Alimenta, en este caso, cuenta con el servicio cualificado de una asesora de lactancia materna online.

Un apoyo profesional inmediato para las dudas e inquietudes relacionadas con la lactancia materna La lactancia materna es la forma más natural, óptima y práctica de brindarle a un bebé una alimentación sana y equilibrada, pero también antes y durante ese proceso pueden surgir varias dudas, dolores e inquietudes que condicionan el establecimiento de la lactación y hasta podrían derivar en la pérdida de la autoconfianza o, incluso mucho peor, en un replanteo propio del acto de amamantar.

A esto, hay que sumarle las informaciones confusas y mitos construidos a su alrededor que generan confusión, al igual que la necesidad de contar con una información veraz. Por todos estos motivos, recurrir a una asesoría en lactancia garantiza disponer de un apoyo cualificado, una orientación responsable y herramientas óptimas que construyan una experiencia positiva tanto para las madres como sus bebés.

En este marco, La Teta Que Alimenta es una organización especializada en la atención personalizada y la formación relacionada con este proceso en todas las instancias de la maternidad, desde el embarazo hasta el destete. Para tal fin, ofrece diversos planes adaptados a las necesidades de cada mujer y uno de los más requeridos es el que involucra a una asesora de lactancia materna online.

Este plan resulta ideal para quienes buscan resolver de inmediato sus dudas o dificultades sin importar el lugar en el que estén, por lo que solo necesitan contar con un teléfono u ordenador con wifi. Es una metodología veloz porque reduce el tiempo de respuesta y cómoda tanto por la disponibilidad horaria como por la posibilidad de no efectuar desplazamientos.

Las comunicaciones se ejecutan mediante una videollamada de 60 minutos vía Zoom, en la que la mujer recibe consejos para poner en práctica, además de un seguimiento por correo electrónico que verifica si no quedaron dudas de la consulta. La organización también facilita el soporte de imágenes y vídeos para reforzar esas pautas.

Motivos más frecuentes que requieren asesorías individuales Las mujeres lactantes que contratan este plan de asesoría personalizada online sobre lactancia materna lo hacen por diversos motivos como el dolor al amamantar, para mejorar el agarre del bebé al pecho, el establecimiento de la lactancia con el recién nacido, grietas, mastitis, ingurgitación mamaria, métodos de suplementación, relactación y destete total o parcial, entre otros.

Por último, cabe destacar que las madres que acuden a La Teta Que Alimenta tienen el beneficio de recurrir a la ayuda de una profesional de la medicina que es lactante y está certificada.