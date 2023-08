Asientos de moto cómodos para viajar, por JM Fundas

Los asientos de moto cómodos para viajar son a día de hoy toda una necesidad primaria para los que emprenden extensos trayectos, tanto en zonas urbanas como en carreteras rurales. El confort no solo es clave para la concentración en la conducción; también la estabilidad, la seguridad y la resistencia a las vibraciones son fundamentales para quienes manejan los automotores.

En este contexto, la empresa JM Fundas se ha destacado por diseñar, fabricar a mano y comercializar todo tipo de elementos exclusivos para asientos convencionales, de competencias y aventura. Cada artículo es ensayado y verificado, con el fin de garantizar una vida útil prolongada y preservar la salud del usuario, especialmente para promover una buena postura y prevenir dolores o lesiones en la columna vertebral.

Calidad y ergonomía JM Fundas ofrece un stock de más de mil modelos de asientos de moto cómodos para viajar, con disponibilidad en marcas como Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Benelli y BMW. Entre ellos, sobresalen los básicos, deportivos, de carbono (que reducen el peso total de la moto para mejor maniobra y rendimiento) y tipo Plus 3.

Asimismo, la tienda online cuenta con servicio de adaptación de fundas al estilo del piloto, quien puede seleccionar en el catálogo actualizado y renovado, las texturas, los tejidos, los colores, el grip, el espumado y el soporte lumbar.

Igualmente, la compañía realiza tapizado del asiento para rebajarlo, estrecharlo, hacerle bordados, costuras en diamante y buds, con el propósito de dar mayor equilibrio, habilitarlo adecuadamente al tamaño del conductor y restablecer su estética.

Todos los productos para motos de carretera, racing, supermotard, trail, enduro, motocross, pit bike y quad, son trabajados con espuma de poliéster visco elástica, que otorga más ligereza y durabilidad. Del mismo modo, los usuarios pueden incluir humps antideslizantes o vulcanizados para agarre superior y tejidos impermeables que incrementan la sensación de bienestar durante los recorridos.

En general, tanto el cambio de asiento, como las fundas y los tapizados, originan mayor protección, firmeza y facilidades para experiencias más placenteras en cada desplazamiento.

Personalización y paquetes estándar JM Fundas presenta dos packs para aliviar la dureza de los asientos originales. El primero de ellos es el Completo, que incluye la compra de todo el accesorio, listo para ser instalado en la moto.

Por su parte, el Confort ofrece solo la funda, el espumado y el soporte lumbar, sin la base.

El equipo de expertos de la empresa hace entrega a domicilio en 10 días hábiles, en caso de que el cliente requiera el montaje y los trabajos de relleno. Mientras tanto, cuando son solo pedidos de fundas, el tiempo máximo es de 6 días.

Es importante mencionar que no solo se realizan fabricaciones en territorio español. También, el servicio cubre diferentes países con adición de costes asociados a impuestos.