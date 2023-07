Tecnocard cuenta con varios formatos, troqueles y chips de proximidad que se adaptan a cada necesidad

Los avances tecnológicos han provocado cambios en diferentes ámbitos de la vida de las personas en los últimos años, facilitando algunos procesos que anteriormente requerían una mayor inversión de esfuerzo y tiempo.

Tal es el caso de los chips de proximidad, los cuales han sido incorporados en las tarjetas de PVC y tienen diversas aplicaciones, ya sea en el sector hotelero como en el del transporte y en los controles de acceso, entre otros.

En este sentido, Tecnocard es una firma especializada en la fabricación de tarjetas plásticas de PVC laminadas que ofrece tarjetas con chip RFID para empresas de cualquier tamaño y sector.

¿Cómo funcionan las tarjetas con chips de proximidad? La tecnología de identificación por radiofrecuencia o por sus siglas en inglés RFID (Radio Frequency Identification) es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos que puede ser utilizado en tarjetas y que sirve para rastrear o identificar objetos a distancia por medio de ondas de radio.

De esta manera, las tarjetas con chips de proximidad contienen una antena que capta las ondas de radiofrecuencia emitidas por un lector o terminal RFID, permitiendo la transmisión de la información.

Por ende, este tipo de sistemas ofrecen la misma funcionalidad que las bandas magnéticas o los códigos de barra, aunque pueden ser utilizados a una mayor distancia. A su vez, este tipo de tarjetas no requieren alimentación eléctrica interna, ni visión directa entre emisor y receptor, por lo que es una solución cada vez más utilizada para bonos de transporte, centros deportivos y cerraduras de hotel, así como para controles de acceso o tarjetas ciudadanas, entre muchas otras aplicaciones.

¿Cuáles son los beneficios de las tarjetas con chips de proximidad? A la hora de implementar un sistema de identificación, las tarjetas con chips de proximidad ofrecen a las empresas múltiples ventajas respecto a otras soluciones. En primer lugar, ofrecen una mayor vida útil respecto a las tarjetas de banda magnética, ya que gracias a su tecnología RFID no necesitan entrar en contacto con los dispositivos lectores, razón por la que no pierden la codificación y no se desgastan con el uso frecuente.

Por otro lado, este tipo de tarjetas tienen una excelente relación calidad-precio, además de sus beneficios en lo que respecta a durabilidad y seguridad. A este respecto, Tecnocard es una de las compañías de referencia en el sector de las tarjetas plásticas de PVC laminadas en España, la cual se encarga de su fabricación mediante diferentes sistemas de impresión.

Con más de 10 años de experiencia en el sector y una gran variedad de formatos y troqueles para adaptarse a las necesidades de cada cliente, Tecnocard es una de las mejores opciones a la hora de fabricar tarjetas con chips de proximidad.