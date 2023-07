'El Creador de espías' responde a si los personajes de una novela pueden llevar a su escritor a un sanatorio

Editorial Caligrama pone en el mercado un poderoso thriller que indaga sobre los límites entre la realidad y la ficción.

Desde siempre se ha considerado que la ficción es una manera de vestir un abordaje de la realidad desde el punto de vista de una reconstrucción. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de llevar a cabo un paso más y desbocar literariamente una trama. Es lo que ha llevado a cabo Obdulio Álvarez, un intelectual que se ha consagrado como todo un alquimista del relato con El Creador de espías, una obra esculpida con mirada larga, que únicamente puede definirse como un festín para el lector ávido de emociones fuertes.

La trama habla de Enrique, un escritor fantasma navarro, que descubre que los personajes que sus representantes le piden crear existen en el mundo real. Eso le conduce a pensar que ha estado viviendo dentro de una mentira aparente y que se encuentra inmerso en una galería de espejos que amenaza con llevarse por delante su salud mental. Hasta tal punto llegará el conato de demencia que se verá obligado a internarse en un sanatorio para recobrar la lucidez y recuperar la capacidad ontológica de discernir lo real de lo fabricado. Una interesante disquisición en el actual mundo, plagado de relatos de posverdad y de simulaciones provenientes de ese oxímoron que se ha dado en llamar «Inteligencia Artificial».

La siempre fértil Editorial Caligrama no ha dudado un solo instante en publicar una obra que demuestra atesorar un poder de hacer una prognosis más que certera. En palabras de su propio autor: «Esta novela la inicié en 2018 y la terminé en 2019. De haberla publicado en ese momento, hubiera sido una novela profética. Cuatro años después, es solo una novela contemporánea. Los eventos científicos, tecnológicos y políticos están ocurriendo a una velocidad que supera la ficción».

En El creador de espías, se dan la mano muchos temas dispares: el mundo de la geopolítica, el contrabando del Medio Oriente a Europa, la creación de inteligencia artificial… y hasta se conocerá a la mujer que cambiará la vida del protagonista. No hay dudas de que se trata de una obra redonda. He aquí un poco su prosa antes del cierre de esta nota: «Así empezó un juego inofensivo que lo llevó a establecer relaciones con su nuevo empleador. La compañía, lo llamaba. Aunque no sabía si era tal o algún Gobierno. Y no le importaba. Lo importante era el riesgo del juego; el pago en criptomonedas, imposible de ser detectado y, sobre todo, crear relaciones con alguien que, a futuro, pudiera ser un aliado». Más actual, imposible.

