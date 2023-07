La pintura más blanca del mundo tiene el sello de Satecma

La empresa química contribuye a mantener frías las superficies, como cubiertas y tejados, con su producto TECMA PAINT FAHRENHEIT 10.8 Las temperaturas siguen subiendo y verano a verano se es cada vez más conscientes de que hay que proteger las instalaciones para impedir que el calor penetre a través de soluciones que permitan crear una protección que permita el aislamiento térmico. Industrias Químicas Satecmacuenta con el producto TECMA PAINT FAHRENHEIT 10.8, la pintura más blanca del mundo que contribuye a mantener frías las superficies donde se aplica.

Antes de recurrir a la instalación de un sistema de aire acondicionado, lo más necesario es aislar térmicamente la nave o edificio para que el calor no entre. Si no se hace, se podría incurrir en gastos muy elevados en la factura eléctrica.

Con TECMA PAINT-TERMIC FAHRENHEIT 10.8 se consigue impermeabilizar la nave o edificio y evitar que el calor penetre. Todo ello gracias a su tecnología que incorpora partículas esféricas huecas de vidrio no poroso de elevada pureza y resistencia. El producto forma una membrana impermeable y altamente reflectante de los rayos solares, con un elevado SRI, que contribuye a mantener frías las superficies sobre las que se aplica.

Además, TECMA PAINT-TERMIC FAHRENHEIT 10.8 realza la estética de la construcción y resiste a los rayos ultravioletas y evita el daño que pueda provocar el agua de lluvia.

Este producto tiene numerosas aplicaciones, entre las cuales tejados y cubiertas de fibrocemento, teja, chapa, mortero, etc. Es especialmente adecuado para impermeabilizar viviendas, naves industriales, almacenes, naves ganaderas de aves y ganado ovino, porcino o vacuno. Y también es posible aplicarlo en techos exteriores de vehículos transportistas, camiones, autobuses, roulotte, casetas de obra para material eléctrico y electrónico, armarios eléctricos y todos aquellos lugares donde se quiera eliminar el calentamiento de la cubierta o el techo y bajar la temperatura en el interior, de forma rápida y económica.