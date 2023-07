Jordi Mas Disseny es el encargado del diseño gráfico en el campo musical

El diseño gráfico en el campo musical juega un papel esencial en la comunicación y la creación de una identidad visual sólida. Los gráficos atractivos y significativos pueden capturar todo lo que es un artista o banda, logrando al mismo tiempo que su música sea visualmente reconocible. Jordi Mas, un famoso diseñador gráfico con sede en Barcelona, ha demostrado su habilidad para combinar la música y el diseño de manera impresionante.

Con su amplia experiencia y adaptabilidad a diferentes estilos, Jordi se ha destacado en la producción de soluciones de diseño que no solo son estéticamente agradables, sino que también reflejan el espíritu de la música que representan.

Jordi Mas, un profesional del diseño gráfico, mutifacético y con una amplia y diversificada experiencia Jordi Mas es un destacado diseñador gráfico independiente que ha acumulado más de una década de experiencia en el sector. Su viaje profesional incluye roles en varias agencias de publicidad, donde ha adquirido un conocimiento invaluable y una trayectoria multifacética que implementa en su trabajo cotidiano. Jordi es experto en numerosos aspectos de la comunicación visual, incluyendo la creación de identidades corporativas, diseño integral de eventos, maquetación, diseño de banners y newsletters; además de diseño web. Su portafolio diversificado avala su habilidad para adaptarse a diferentes estilos y requisitos, proporcionando soluciones de diseño que son tanto estéticamente atractivas como funcionalmente efectivas.

Los servicios de Jordi, disponibles en su página web, abarcan un amplio espectro de necesidades de diseño gráfico y resalta en su trabajo la capacidad para diseñar identidades corporativas que combinan la creatividad con su comprensión profunda de la importancia de una marca sólida en el mundo corporativo de hoy.

Aportar desde el diseño y el arte de entender la industria musical en la creación de identidades visuales únicas En la industria musical, Jordi se destaca por su meticuloso trabajo en el diseño de carátulas e interiores de CD y vinilo. Ha realizado proyectos en colaboración con agencias de comunicación y publicidad, como el diseño de carátula... Estos demuestran su habilidad para capturar la esencia de la música y reflejarla visualmente, creando una identidad gráfica coherente y atractiva. Además, también cuenta con proyectos propios como Sefarad in the piano de Toni Costa, que ponen de manifiesto su capacidad para trabajar en equipo y su versatilidad para adaptarse a distintos estilos y géneros musicales. Es así como la agencia Jordi Mas Disseny combina su pasión por la música y el diseño para crear productos gráficos que realmente hablan el lenguaje de la música.

Este profesional también enfoca sus habilidades en crear una narrativa visual que garantice una experiencia inolvidable, diseñando sitios web atractivos, optimizados y fáciles de navegar para los usuarios, ayudando a que cualquier empresa pueda comunicar su mensaje de manera efectiva.