Fijarina es el sustituto del huevo para cocinar de una forma más segura

Varios son los casos de intoxicaciones por huevos que se han notificado ya este verano. Y es que, aproximadamente, entre un 1,5 y un 1,8% de las gallinas en España, son portadoras de salmonela. Por tanto, el consumo de huevos conlleva un riesgo si no se manipulan correctamente.

El huevo es un producto extremadamente versátil y ampliamente utilizado en la cocina. Se emplea no solamente como ingrediente principal de recetas como tortilla, huevos revueltos, fritos o pochados, sino también en salsas y aderezos, como espesante o para empanados.

Empanar sin huevo Un uso muy común de los huevos es como aglutinante para adherir pan rallado a alimentos como pollo, pescado o verduras antes de freírlos. Esto no solo implica riesgos de intoxicación alimentaria, sino que dificulta el consumo de los productos a personas con alergias o intolerancias alimentarias al huevo, así como a veganos.

Pensando en esta necesidad que cada día afecta a más consumidores en España, Santa Rita Harinas ha lanzado al mercado Fijarina, una harina para empanar sin huevo. Se trata de un producto vegano elaborado con solo tres ingredientes: harina de trigo tratada térmicamente con calor; fécula de patata y sal deshidratada en polvo.

Con Fijarina no solo se evitará el uso del huevo en tus empanados, sino que se conseguirá que queden más jugosos por dentro y crujientes por fuera. Solo hay que mezclar una parte de Fijarina con 1,7 partes de agua a temperatura ambiente (ej. 50 g de agua con 85 g de Fijarina), batir con la ayuda de un tenedor o una varilla, sumergir los alimentos en esta mezcla y pasarlos después por pan rallado o panko. Es decir, su aplicación de uso es exactamente igual a la del huevo batido.

No obstante, Fijarina forma una carcasa alrededor del alimento a empanar, imposibilitando que los jugos de este puedan salir a la superficie y, al mismo tiempo, que el aceite pueda penetrar en su interior. De esta manera se conseguirán empanados menos grasientos. Además, el poder de adherencia de Fijarina es mucho mayor que el del huevo, de manera que adhiere mejor el pan rallado evitando que este se desprenda durante la fritura formando calvas en el producto y ensuciando el aceite.

Fijarina está a la venta en Alcampo, Hipercor, Supercor, Supermercados El Corte Inglés, Gadisa, Medina, Cencosu y Dinosol y también en su página web.

Productos veganos En Santa Rita Harinas saben la importancia que tiene para cada día más usuarios el hecho de que sus productos no lleven ingredientes de origen animal, no solo por convicciones personales o respeto hacia otros seres vivos, sino también por cuestiones de alergias o intolerancias alimentarias al huevo o a la lactosa.

Por eso, su primer paso consciente ha sido lanzar al mercado la Fijarina, un sustitutivo al huevo en los empanados, teniendo en cuenta la importancia que suponen los empanados y panes rallados en su surtido. El siguiente reto ha sido sustituir la proteína de leche incluida en el Mix Bechamel Instant en frío para hacer masa de croquetas en solo 2 minutos y sin usar el fuego (también las versiones con setas y sin gluten) para hacerlo un producto al alcance de todo el mundo: veganos e intolerantes a la lactosa.

¿Por qué las harinas de Santa Rita Harinas son tan conocidas? Santa Rita Harinas es conocida por ser una empresa innovadora que siempre busca generar un factor diferenciador en la sociedad y en la forma en la que las personas consumen alimentos. Sus productos son exclusivos, ya que son creados por su propio equipo de expertos en el área con base en procesos estandarizados para brindar rapidez, sencillez y fácil uso. Estos productos son harinas libres de alérgenos como los derivados del huevo y/o leche que no son tolerados por algunos consumidores. Además, Santa Rita Harinas siempre apuesta por un artículo original tanto por dentro como por fuera, por lo que crea envases únicos para mostrar lo innovadoras que son sus soluciones. Estos envases son más prácticos, higiénicos y resistentes que los de uso tradicional. Esto significa que tienen una vida útil más prolongada, mantienen las cualidades organolépticas y son 100% reciclables, así como reutilizables.