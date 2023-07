'La Estructura Vertical de tu Recuerdo', el poemario de Editorial Quadrivium

Leer poesía provoca deleite en muchas personas. Sin embargo, existen varios poemas que, si bien pueden leerse con profunda satisfacción, no tratan precisamente sobre el goce y la dicha, sino que estos temas quedan apartados por cuestiones mucho más profundas y difíciles de abordar.

Uno de estos casos es La Estructura Vertical de tu Recuerdo, un poemario publicado por Editorial Quadrivium cuya lectura puede provocar satisfacción, pero no busca deleitar al lector en el sentido convencional, sino sacudir su mente y sus pensamientos, para llevarlo a sentir lo que transmite la voz poética desde lo profundo de su intimidad.

El poemario que desafía las convenciones para sacudir el espíritu de quien lo lee La Estructura Vertical de tu Recuerdo es un poemario escrito por Marta Garcés y Fran Picón, publicado por la editorial independiente Quadrivium, el cual ofrece una experiencia fuera de lo convencional. Sus versos no buscan una catarsis o gratificación emocional, y no están enfocados en cautivar a lectores sentimentales o afectos de desamor. Si bien su lectura puede provocar satisfacción, no está pensado como una experiencia satisfactoria, sino que busca incomodar, sacar al lector de su zona de confort y llevarlo a confrontar las oscuras lindes de la intimidad.

Sin necesidad de ser intimista, el texto habla sobre lo íntimo de la estructura, de la palabra misma, y traslada al lector a ese espacio displicente donde declina el yo de las certezas, para dar paso a la intersección de significados y la ausencia de sentido. De este modo, sus poemas ofrecen una experiencia que no siempre resulta placentera, e incluso, por momentos, es aturdidora y exasperante, pero que sacude el espíritu de sus lectores. Esto les permite vivir el verdadero sentido de la poesía y experimentar el sentido liberador que finalmente aportan estos versos.

Una editorial con un fuerte compromiso con el rol transformador de la literatura La importancia de textos como La Estructura Vertical de tu Recuerdo no solo radica en su riqueza literaria, sino también en su papel transformador y rupturista frente a los cánones establecidos en esta industria. Es por ello que este título forma para del catálogo en Editorial Quadrivarium, ya que esta última busca dar un espacio a este tipo de textos que buscan cuestionar las certezas establecidas y señalar los puntos de inflexión de los saberes considerados como absolutos.

En una industria con un orden claramente establecido, que parece tener certezas para todo, Editorial Quadrivium se posiciona en una postura independiente, comprometida con el rol transformador de la literatura, y no con los cánones establecidos por el mercado editorial. Es por ello que busca aportar un espacio para los escritores que, sin ser figuras consolidadas en el sector, buscan comunicar su pensar y sentir a través de sus obras literarias.

De este modo, procuran llevar estos contenidos a las manos de los lectores, con el fin de aportar a la sociedad las herramientas necesarias para debatir y reflexionar en aras de su transformación.